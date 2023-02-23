男嬰感冒吃藥竟臉慘白昏迷 警開道火速送醫撿回一命

台中1名未足歲男嬰最近感冒，家屬餵藥後竟臉色發白、全身癱軟無力，阿嬤和姑姑嚇到抱著他衝往附近第4分局春社派出所求救，所長目睹男嬰狀況不妙擔心病況嚴重，指示同仁駕駛巡邏車沿途鳴笛開到醫院，原本10分鐘車程趕在5分鐘內火速抵達，所幸男嬰經治療已穩定無生命危險。

警方說，男嬰因為這幾天感冒，家人餵食感冒藥後出現活動力下降狀況，甚至造成四肢冰冷、意識不清，其阿嬤、姑姑嚇得不知該如何是好，才趕緊抱著男嬰衝往鄰近的派出所求救，在派出所值班台時甚至因過度緊張一度連話都說不清楚。

所長邱量虔當下發現男嬰臉色慘白、雙眼緊閉，且整個癱軟手腳都沒有反應，馬上指派巡佐連宏志駕駛巡邏車沿途鳴警笛直奔醫院，隨同警員也沿途關心安撫家屬，表示到院後一定能平安恢復健康。

由於人命關天，巡邏車基於為民服服務下一路加速護送，沿途車輛也避開讓道，原本需要10分鐘的路程，僅在5分鐘內就火速送抵烏日林新醫院。