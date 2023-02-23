男嬰感冒吃藥竟臉慘白昏迷 警開道火速送醫撿回一命
台中1名未足歲男嬰最近感冒，家屬餵藥後竟臉色發白、全身癱軟無力，阿嬤和姑姑嚇到抱著他衝往附近第4分局春社派出所求救，所長目睹男嬰狀況不妙擔心病況嚴重，指示同仁駕駛巡邏車沿途鳴笛開到醫院，原本10分鐘車程趕在5分鐘內火速抵達，所幸男嬰經治療已穩定無生命危險。
警方說，男嬰因為這幾天感冒，家人餵食感冒藥後出現活動力下降狀況，甚至造成四肢冰冷、意識不清，其阿嬤、姑姑嚇得不知該如何是好，才趕緊抱著男嬰衝往鄰近的派出所求救，在派出所值班台時甚至因過度緊張一度連話都說不清楚。
所長邱量虔當下發現男嬰臉色慘白、雙眼緊閉，且整個癱軟手腳都沒有反應，馬上指派巡佐連宏志駕駛巡邏車沿途鳴警笛直奔醫院，隨同警員也沿途關心安撫家屬，表示到院後一定能平安恢復健康。
由於人命關天，巡邏車基於為民服服務下一路加速護送，沿途車輛也避開讓道，原本需要10分鐘的路程，僅在5分鐘內就火速送抵烏日林新醫院。
警方也表示，後來經家屬轉告男嬰就診後病況已穩定且沒有生命危險這才鬆了一口氣，家屬同時也對警方表達感激之意。
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