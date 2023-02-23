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影／武陵賞櫻回程變調…廂型車起火燃燒 一車9人驚險逃命

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市武陵農場正值賞櫻季，王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷，警消馳抵撲滅火勢，進一步起火原因有待釐清。

今天下午4點26分，警消接獲和平區台七甲線54.5公里處一輛廂型車火燒車事故，根據調查，該車輛為王姓司機租賃車，當時王載車內8名遊客到武陵農場賞櫻花返程，大夥開心要回梨山住所時，行駛途中發現車輛冒煙，王火速將車輛停路旁，疏散車上8名遊客，無人員傷亡，但一行人飽受驚嚇，玩性全消。

經梨山消防分隊派車滅火，和平警分局勝光派出所派員實施交管，並通知警察廣播電台廣播及谷關工務段運用CMS路況看板顯示，提醒用路人知悉，火勢於下午5點25分撲滅，移置車輛後，道路恢復通行。進一步起火原因有待火調科調查釐清。

台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供
台中市王姓司機駕駛廂型車載8名遊客到武陵農場賞櫻，今天下午4點多回程往梨山住所，廂型車不明原因在和平區台七甲線54.5公里起火燒，車上一車9人倉皇逃命，所幸無人受傷。圖／讀者提供

武陵農場 梨山 賞櫻 火燒車

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