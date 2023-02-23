影／男酒後自摔揮拳毆傷救護人員 事後竟辯：不記得了
新北市新莊區陳姓男子，昨天深夜喝完酒自摔租處，房東聯繫救護人員到場協助送醫，不料，陳男送抵醫院急診室門口，卻從救護車跳下快跑，救護人員欲將其拉回，遭陳男拳頭毆臉，導致左臉頰挫傷、輕微腦震盪，報警提告。陳男酒醒辯稱都忘了，警詢後依妨害公務、傷害等罪嫌送辦。
經調查，陳姓男子（57歲）昨天（22日）晚上近11時許，他在新北市新莊區四維路租處喝的酩酊大醉，卻不慎自摔額頭擦挫傷，房東發現協助聯繫救護人員到場，後送醫院治療。不料，救護車才抵醫院急診室門口，陳男突然跳出車外，準備往新樹路方向跑去。
新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊吳姓救護人員（29歲）看見，趕緊將陳拉回，孰料，陳男竟朝著吳姓救護人員左臉揮拳，造成其左臉頰挫傷、輕微腦震盪，院方趕緊報警前來協處。
員警趕抵，陳男爛醉如泥、意識不清，為避免自傷、傷人，先帶返回派出所保護管束，事後吳員提具驗傷單，對陳提告妨害公務、傷害。陳男酒醒偵詢，陳辯稱「忘了，什麼都不記得了」警詢後依妨害公務、傷害函送法辦。
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