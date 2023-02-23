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烏龍指稱衣物遭不明液體弄破洞 騎士貼文引恐慌遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子貼文稱外出騎乘機車時遭不明液體潑中，洗衣服時發現破洞，呼籲其他民眾注意安全，警方介入釐清卻發現事件鬧烏龍，相關監視器畫面顯示，吳男騎車經所指路段時，身穿另件外套，吳男這才回想到，衣物破洞並非人為潑灑不明液體造成，因造成恐慌，警方將依社會秩序維護法裁罰吳男。

據悉，50歲吳男昨晚在臉書社團內貼文，指他2月20日下午下班後，騎乘機車自台北市士林區天母北路右轉中山北路，向南行駛時，有不明液體迎面飛來，本能閃避後，昨天準備清洗衣物，未料衣服上多出幾處破洞，「經過那段路多注意，也不知道是什麼液體，還好沒接觸到皮膚」。

貼文引來部分網友關注，驚呼「可怕」、「應該要報警」，也引來警方關注，轄區蘭雅派出所員警介入後，今午聯繫吳男到警所說明，協助員警調閱相關監視器畫面，卻發現案發當下吳男身穿防風外套，而外套並無受損，僅內裡1件POLO衫受損，吳男才意識到衣物破洞是另有其他因素所致，立刻上網更新文章並道歉。

警方表示，因男子貼文引發關注，全案詢後將依法裁罰吳男。社會秩序維護法第63條第5項規定，散布謠言足以影響公共安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方發現，吳男當天騎乘機車時，另穿有一件黑色防風外套，證實所指案情是烏龍一場。記者李隆揆／翻攝
警方發現，吳男當天騎乘機車時，另穿有一件黑色防風外套，證實所指案情是烏龍一場。記者李隆揆／翻攝

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