快訊

王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了 將對尪提刑事告訴

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

日智庫「2026共軍侵台」兵推 美日台合力慘勝代價曝光

影／垃圾卡軌…安坑輕軌延誤3分鐘 貨車司機遭開罰

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道卡軌，導致安坑輕軌延誤3分17秒，警方調閱監視器確認後依違反道交條例舉發開罰。

新店警分局本月20日中午12時37分接獲新北市捷運局安坑輕軌行控中心值班人員通報，新店區安一路、安祥路口附近，捷運安坑輕軌K2玫瑰中國城站至K3台北小城站之間的平面軌道上，疑似遭路過車輛棄置大型垃圾，造成列車延誤3分17秒，要求警方協助調閱違規車輛號牌。

新店警分局雙城派出所獲報，立即調閱周邊道路監視器畫面，發現違規車輛為一輛小貨車，經聯絡駕駛人林姓男子（41歲）到案說明，林男表示，疑因所載資回收物品未捆綁穩妥，以致車輛轉彎時掉落路面軌道上。

警方依違反道路交通管理處罰條例開單告發，可處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，新北市捷運工程局可依大眾捷運法，拋棄廢棄物於上行軌影響列車行駛，可裁罰1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道卡軌，導致安坑輕軌延誤3分17秒，警方調閱監視器確認後依違反道交條例舉發開罰。記者王長鼎／翻攝
貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道卡軌，導致安坑輕軌延誤3分17秒，警方調閱監視器確認後依違反道交條例舉發開罰。記者王長鼎／翻攝
貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道卡軌，導致安坑輕軌延誤3分17秒，警方調閱監視器確認後依違反道交條例舉發開罰。記者王長鼎／翻攝
貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道卡軌，導致安坑輕軌延誤3分17秒，警方調閱監視器確認後依違反道交條例舉發開罰。記者王長鼎／翻攝

安坑輕軌 捷運 廢棄物

延伸閱讀

228連假「新北4大景點」等你來！安坑輕軌遊、新莊光雕、萬金杜鵑展、九份紅燈籠祭

新店安坑輕軌通車，區域房市蓄勢待發

安坑輕軌通車 在地民眾三次轉乘盼優惠

捷運安坑輕軌今日通車 新北境內營運路線達93公里78站

相關新聞

影／又見行人地獄…遊覽車斑馬線未禮讓 雙寶媽急拉孩後退

上周一（13日）傍晚，一位雙寶媽帶著2小孩，步經新北市林口區文化一路與仁愛路口斑馬線上。突遇一輛遊覽車右轉而來，不但沒停...

影／八里輪胎廠大火4人送醫 鄰近國小提早下課避毒煙

今天下午新北市八里區觀海大道一家輪胎工廠，突然冒出大量火煙，火勢竄燒一發不可收拾，廠內4名員工自行逃出送醫無礙。鄰近大崁...

影／新莊男酒後自摔 救護人員協助送醫竟遭揮拳毆傷

新北市新莊區陳姓男子，昨天深夜喝完酒自摔租處，房東聯繫救護人員到場協助送醫，不料，陳男送抵醫院急診室門口，卻從救護車跳下...

烏龍指稱衣物遭不明液體弄破洞 騎士貼文引恐慌遭法辦

吳姓男子貼文稱外出騎乘機車時遭不明液體潑中，洗衣服時發現破洞，呼籲其他民眾注意安全，警方介入釐清卻發現事件鬧烏龍，相關監...

影／垃圾卡軌…安坑輕軌延誤3分鐘 貨車司機遭開罰

貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道...

嘉縣男子駕車撞死機車騎士逃逸 警方2個多小時逮人法辦

50多歲王姓男子昨天下午3點45分駕駛轎車，行經嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦