影／垃圾卡軌…安坑輕軌延誤3分鐘 貨車司機遭開罰

貨車司機林姓男子本月20日載運資源回收物品，行經新北市新店區安一路轉彎時，疑似所載一大包回收物品未捆綁穩妥，掉落路面軌道卡軌，導致安坑輕軌延誤3分17秒，警方調閱監視器確認後依違反道交條例舉發開罰。

新店警分局本月20日中午12時37分接獲新北市捷運局安坑輕軌行控中心值班人員通報，新店區安一路、安祥路口附近，捷運安坑輕軌K2玫瑰中國城站至K3台北小城站之間的平面軌道上，疑似遭路過車輛棄置大型垃圾，造成列車延誤3分17秒，要求警方協助調閱違規車輛號牌。

新店警分局雙城派出所獲報，立即調閱周邊道路監視器畫面，發現違規車輛為一輛小貨車，經聯絡駕駛人林姓男子（41歲）到案說明，林男表示，疑因所載資回收物品未捆綁穩妥，以致車輛轉彎時掉落路面軌道上。