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影／又見行人地獄…遊覽車斑馬線未禮讓 雙寶媽急拉孩後退
上周一（13日）傍晚，一位雙寶媽帶著2小孩，步經新北市林口區文化一路與仁愛路口斑馬線上。突遇一輛遊覽車右轉而來，不但沒停下禮讓行人，還一度試著往前。雙寶媽嚇到急拉2小孩往後退，遊覽車這才煞車禮讓。對此，林口警分局表示，遊覽車司機違規樣態明確，將依法製單舉發。
據了解，YouTube《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》頻道，上周一（13日）晚上上傳一段行車紀錄器畫面，內容是一位媽媽帶著兩名小孩，徒步走在新北市林口區文化一路與仁愛路口斑馬線上。
不料，3人快到對向人行道，一輛遊覽車沒有減速，右轉而來差點撞上她們。雙寶媽嚇到急拉小孩往後退去，遊覽車司機這才煞車禮讓。整個過程被對向來車行車紀錄器拍下，上傳YouTube《WoWtchout-地圖型行車影像分享平台》頻道，標題寫到「大車來，要抓好小孩退三步（檢舉成功）」
影片一出，網友紛紛留言「這個真的要吊銷駕照」、「在這輕視人命的國家，以車逼車是危險駕駛，以車逼人卻不是。」、「繼續不禮讓 讓世界知道」、「別用生命捍衛路權」、「司機應該是單純不想讓路」、「國際認證，行人地獄」
對此，林口警分局表示，經檢視畫面，遊覽車司機已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項之規定，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，罰處1200元以上3600元以下罰鍰將製單舉發。另將持續針對各路口加強汽機車駕駛人不禮讓行人執法。
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