影／八里輪胎廠大火4人送醫 鄰近國小提早下課避毒煙
今天下午新北市八里區觀海大道一家輪胎工廠，突然冒出大量火煙，火勢竄燒一發不可收拾，廠內4名員工自行逃出送醫無礙。鄰近大崁國小為避免師生吸入有毒黑煙，則提早下課疏散。新北市消防局派員到場灌救，火勢半小時控制，初估燃燒面積約1600平方公尺，起火原因有待調查釐清。
據了解，新北市八里區觀海大道189號一間輪胎工廠，今天下午1時52分左右傳出火警，火勢瞬間竄燒一發不可收拾，大量黑煙伴隨火勢直上天際，輪胎所燒出的有毒氣體，讓方圓數公里民眾被煙嗆的很不舒服。
火警發生當下，廠內4名員工及時逃出，其中1名員工臉部有1度燒燙傷、另3名員工則輕微嗆傷。警消獲報動員72輛各式救災車輛、155名警義消到場灌救，並協助4人送醫後沒有大礙。
鄰近火場的大崁國小，為避免學校師生吸入有毒黑煙，校方預防性提早下課撤離所有師生。火勢於下午2時34分控制，警消殘火處理，初步估計燃燒面積約1600平方公尺，至於起火原因，則有待火調人員調查釐清。
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