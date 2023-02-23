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嘉縣男子駕車撞死機車騎士逃逸 警方2個多小時逮人法辦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

50多歲王姓男子昨天下午3點45分駕駛轎車，行經嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚6點在嘉義市查獲王男，依過失致死罪及肇事逃逸罪法辦。

警方調查，昨天下午3點45分，水上鄉柳鄉村柳子林某處民宅前路口，發生轎車與機車交通事故，肇事轎車肇事後逃逸，造成30歲機車騎士受傷，消防救護人員將他送嘉義榮民醫院急救，傷重不治。

警方調閱沿途監視器，過濾分析，鎖定肇逃車輛，查出50多歲王男涉嫌重大，警方派員查緝，傍晚6點在嘉義市區查獲王男，酒測值零，未喝酒，王男供稱，他是鐵工，有事從水上鄉開車趕到嘉義市，途中撞到機車，開車回車禍地點，未見到受傷者。

警方偵訊王男坦承肇事不諱，全案依涉嫌過失致死及肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，調查及分析肇事原因。警方提醒用路人嚴格遵守交通規則，確保行車安全。行車應時刻保持清醒，行經交通路口要減速慢行，以免發生危險，確保行車安全。

王姓男子昨天下午駕駛轎車行經嘉縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚在嘉市查獲王男。記者魯永明／翻攝
王姓男子昨天下午駕駛轎車行經嘉縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚在嘉市查獲王男。記者魯永明／翻攝
王姓男子昨天下午駕駛轎車行經嘉縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚在嘉市查獲王男。記者魯永明／翻攝
王姓男子昨天下午駕駛轎車行經嘉縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚在嘉市查獲王男。記者魯永明／翻攝
王姓男子昨天下午駕駛轎車行經嘉縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚在嘉市查獲王男。記者魯永明／翻攝
王姓男子昨天下午駕駛轎車行經嘉縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚在嘉市查獲王男。記者魯永明／翻攝

嘉義 監視器 肇逃 機車騎士

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