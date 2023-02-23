嘉縣男子駕車撞死機車騎士逃逸 警方2個多小時逮人法辦

50多歲王姓男子昨天下午3點45分駕駛轎車，行經嘉義縣水上鄉柳鄉村柳子林1處民宅前路口，不慎與30歲蔡姓男子騎乘機車碰撞，蔡男倒地送醫傷重不治，王男肇事逃逸，水上警分局調路口監視器追查，傍晚6點在嘉義市查獲王男，依過失致死罪及肇事逃逸罪法辦。

警方調查，昨天下午3點45分，水上鄉柳鄉村柳子林某處民宅前路口，發生轎車與機車交通事故，肇事轎車肇事後逃逸，造成30歲機車騎士受傷，消防救護人員將他送嘉義榮民醫院急救，傷重不治。

警方調閱沿途監視器，過濾分析，鎖定肇逃車輛，查出50多歲王男涉嫌重大，警方派員查緝，傍晚6點在嘉義市區查獲王男，酒測值零，未喝酒，王男供稱，他是鐵工，有事從水上鄉開車趕到嘉義市，途中撞到機車，開車回車禍地點，未見到受傷者。