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欠稅拖延10餘年 執行署扣車拖吊將法拍抵稅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義蘇姓男子10多年來積欠所得稅等44萬餘元，移送機關發現蘇男近期新增1輛寶馬轎車，積極追查車輛行蹤，日前發現車輛停放在蘇男住家附近，行政執行署嘉義分署接獲通報後，前往查封車輛拖管。如果仍拒不繳納欠稅款，分署將在「123聯合拍賣日」進行拍賣以抵繳所欠稅款。

嘉義分署表示，蘇男自2003年起就滯欠綜合所得稅43萬餘元，之後又陸續欠繳健保費1萬餘元，總共欠繳44萬5千餘元。國稅局嘉義市分局去年3月將案件移送嘉義分署執行，但他僅繳納2萬3千元後就不予理會。移送機關後來清查義務人財產，發現他近期有新增1輛寶馬轎車，因此積極追查該車輛的行蹤，在上周六下午發現車輛停放在蘇男住家附近，嘉義分署承辦書記官火速前往場查封車輛，並將車輛拖吊至保管處所。

分署表示，查封的BMW523i型黑色轎車雖然已出廠16年（2006年出廠，2497cc），但是車況、外型保養良好。查封拖吊當時即有路過民眾向執行書記官詢問車輛是否要拍賣？表達有興趣購買。車輛查封後至今蘇男仍不願出面處理，如果他不繳納欠稅或提出確實擔保分期繳納，嘉義分署將在「123聯合拍賣日」法拍查封車輛以抵繳所欠稅款。

嘉義分署和嘉義市政府交通處及各移送機關合作，運用資訊於公權力執行，透過路邊開單員的巡查通報及車牌辨識器檢視，只要發現欠繳稅費、罰鍰等義務人所有的車輛時，就會立即通報進行強制執行拖吊作業。義務人如果仍不予理會，嘉義分署會將查封車輛法拍抵繳欠款，請欠繳稅費及罰鍰的義務人勿心存僥倖。

嘉義分署承辦書記官於現場查封車輛，並將車輛拖吊至保管處所。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署承辦書記官於現場查封車輛，並將車輛拖吊至保管處所。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署承辦書記官於現場查封車輛，並將車輛拖吊至保管處所。圖／行政執行署嘉義分署提供
嘉義分署承辦書記官於現場查封車輛，並將車輛拖吊至保管處所。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 法拍 BMW

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