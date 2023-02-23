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命懸一線！台南里長伯與員警聯手救援獨居長者

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區光明里長黃榮籐昨天向市警六分局新興派出所表示，轄區76歲生病翁姓獨居長者好幾天，撥打電話及按鳴門鈴都無人回應，他擔心長者安全請警方協助，員警接獲里長求助後，協助救回一命。

派出所員警接獲報立即派遣巡邏警網警員鄭智文、曾泳瑀到場了解。員警敲門、呼喊長者姓名及撥打長者電話都無人回應，後續熟識長者鄰居持續撥打翁民電話達十分多鐘後，翁姓老先生才緩緩步出應門。

警方發現翁姓長者臉色蒼白、身體虛弱，長者表示罹患癌症多日未進食。警方馬上連繫救護車到場，消防人員檢傷後發現長者血壓低、心跳較慢，消防人員送往新樓醫院就治、診斷。黃里長知會里幹事接續關懷，轉介提供長照照顧避免發生意外。

台南市警六分局長許敏能，表示平日同仁落實社區警政，積極建立友善通報網，里長熱心機警，得以順利救援急需送醫治療長者。警方也希望民眾能多關懷社區鄰里，如有異狀可即時與警方聯繫，警方將妥適處置，讓宜居台南更有感。

台南市警六分局員警和救護員，協助生病長者就醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局員警和救護員，協助生病長者就醫。記者黃宣翰／翻攝

台南 獨居 長照 癌症 救護車

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