命懸一線！台南里長伯與員警聯手救援獨居長者

台南市南區光明里長黃榮籐昨天向市警六分局新興派出所表示，轄區76歲生病翁姓獨居長者好幾天，撥打電話及按鳴門鈴都無人回應，他擔心長者安全請警方協助，員警接獲里長求助後，協助救回一命。

派出所員警接獲報立即派遣巡邏警網警員鄭智文、曾泳瑀到場了解。員警敲門、呼喊長者姓名及撥打長者電話都無人回應，後續熟識長者鄰居持續撥打翁民電話達十分多鐘後，翁姓老先生才緩緩步出應門。

警方發現翁姓長者臉色蒼白、身體虛弱，長者表示罹患癌症多日未進食。警方馬上連繫救護車到場，消防人員檢傷後發現長者血壓低、心跳較慢，消防人員送往新樓醫院就治、診斷。黃里長知會里幹事接續關懷，轉介提供長照照顧避免發生意外。