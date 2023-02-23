台南轎車駕駛辱罵機車騎士欲揮拳 騎士噴辣椒水還擊

台南市南區明興路與南萣橋北側路口，前晚10點多發生汽機車行車糾紛，雙方於路中央暫停，轎車男駕駛辱罵機車男騎士後作勢欲揮拳攻擊，機車男騎士後噴辣椒水還擊，後各自離去。警方今天說，雙方未提告，影像被PO上網，依違反危險駕駛規定，各舉發開罰，並依違反社會秩序維護法函送裁處。

員警在臉書「台南壓路機TRRBC」群組上，發現一則影片貼文，內容略為轎車先按喇叭挑釁後，雙方後於路中將車輛暫停，駕駛歐姓男子（60歲）辱罵鄒男（20歲），後作勢欲揮拳攻擊，並口吐檳榔汁，鄒男隨即以自備辣椒水還擊，雙方於路中停留衝突約莫2分鐘，後各自離去。衝突當時，警方當時並未接獲報案。

警方審視影片，發現雙方當事人因尋釁、衝突在行駛途中任意於車道中暫停，雙方並有攻擊行為，循線通知當事二人到案調查。據歐、鄒二嫌表示，有關雙方互毆涉及刑法傷害、公然侮辱部分互不提告。