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影／風大！小貨車載塑膠盒掉落1騎士受傷 最高可罰1.8萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

台北市麵包店詹姓男子昨天駕駛小貨車，行經平鎮區新德街191巷口，疑似一陣強風將車斗內裝載的塑膠盒沿途吹落，造成對向54歲黃姓機車騎士閃避不及摔倒受傷，警方今天表示，調查釐清小貨車載貨掉落，將依違反道路交通管理處罰條罰款。

警方表示，58歲詹姓男子駕駛小貨車，載運包店的一批塑膠盒，從平鎮行經新德街191巷口，突然一陣強風，將詹男小貨車的車斗裝載塑膠盒吹落車外地面，對向直行黃姓機車騎士閃避不及摔倒，手、腳多處擦挫傷，經送醫包紮無大礙，警方檢測雙方酒測值均為0。

警方調查車禍肇事責任，詹姓小貨車駕駛載運貨物途中掉落，造成騎士受傷，依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，將處3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

麵包店詹姓小貨車載運塑膠盒吹落地面，造成一機車騎士受傷。記者曾增勳／翻攝
麵包店詹姓小貨車載運塑膠盒吹落地面，造成一機車騎士受傷。記者曾增勳／翻攝
麵包店詹姓小貨車載運塑膠盒吹落地面，造成一機車騎士受傷。記者曾增勳／翻攝
麵包店詹姓小貨車載運塑膠盒吹落地面，造成一機車騎士受傷。記者曾增勳／翻攝
麵包店詹姓小貨車載運塑膠盒吹落地面，造成一機車騎士受傷。記者曾增勳／翻攝
麵包店詹姓小貨車載運塑膠盒吹落地面，造成一機車騎士受傷。記者曾增勳／翻攝

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