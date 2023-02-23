高雄桃源貨車翻落溪谷、車身全摔爛 警消救出女駕駛

高雄桃源區前天發生小貨車翻覆溪谷事故，一輛藍色小貨車從產業道路，不慎翻落到溪谷，儘管環境相當嚴峻，但仍警消仍協力從60公尺高近90度的陡坡將人救出，所幸，送醫搶救無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於21日上10時45分許，警消接獲報案，桃源區有車輛行經農路不慎翻覆溪谷，人受困等待救援。

警消獲報到場，發現一輛藍色小貨車翻覆在溪谷中，車體嚴重塌陷變形，搜救人員降下溪谷救援，45歲張姓女駕駛自行爬出車外，後由警消協力將人固定於捲式擔架，橫渡碎石河床、攀上陡坡，才順利將人抬上路面，送往旗山醫院救治。