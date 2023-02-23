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六旬婦銀行匯款、稱親友借錢 竟是陷愛情詐騙

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪、蘇玟翰到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單，成功攔阻詐騙。

據了解，新北市板橋警分局板橋派出所所長柳明宇月20日中午12時許，接獲轄區銀行報案，指稱有民眾疑似遭詐騙卻堅持要匯款，該所女警莊巧琪和員警蘇玟翰二人趕抵銀行了解。

行員及經理向警方表示，60歲楊姓婦人臨櫃匯款時對她關懷慰問，楊婦卻聲稱因鄭姓表妹來電告知近期有欠債情形，提供銀行帳戶要借貸6萬元要償還債務，且楊婦準備匯款期間頻頻接起電話，行員眼尖瞧見其手機對話內容情話綿綿，驚覺有異，懷疑並非單純的親友間借貸，連忙通知警方到場。

女警莊巧琪等人與行員輪番勸阻，楊婦仍堅稱係親友間借貸而非被愛情詐騙，直到發現楊婦所要匯款的帳戶已變成詐騙集團在使用的警示帳立，楊才婦回過神來原來遭人詐騙，氣的當場將手中的匯款單給撕爛。

板橋警分局長黃南山表示，銀行行員對異常匯款及投資民眾都會主動關懷提問，若發現匯款民眾出現異常的神情及舉動，或是遇到以親暱話語要求對方匯款時更顯有異，且行員發現民眾有異常匯款時，也會立即通報警方到場協助，共同攔阻民眾臨櫃匯款詐騙，一同守護人民每一分錢財，呼籲民眾匯款前要小心謹慎，避免落入詐騙陷阱。

新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪、蘇玟翰到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單。記者王長鼎／翻攝
新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪、蘇玟翰到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單。記者王長鼎／翻攝
新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪（右）、蘇玟翰（左）到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單。記者王長鼎／翻攝
新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪（右）、蘇玟翰（左）到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單。記者王長鼎／翻攝
新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪、蘇玟翰到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單。記者王長鼎／翻攝
新北市60歲楊姓婦人日前到銀行欲匯款，堅稱是親友借錢，行員眼尖瞄到婦人手機對話卻是情話綿綿，懷疑是掉入愛情詐騙陷阱，連忙通報警方，轄區板橋派出所員警莊巧琪、蘇玟翰到場勸說匯款帳戶為詐騙警示帳號，楊婦當場氣的撕爛手中的匯款單。記者王長鼎／翻攝

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