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台61竹南段水泥工自撞飛落護欄外 頭顱重創當場死亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台61西濱公路苗栗竹南南下路段，昨晚發生一起死亡車禍，一名張姓水泥工人騎機車自撞護欄，機車倒在側車道上，張男摔落到護欄外下方約2公尺的產業道路上，救護人員到場發現，張男安全帽鬆脫，頭部重創，現場已明顯死亡。

警方表示，昨晚8點10分左右接獲報案，稱竹南鎮台61線西濱快速道路南下側車道89.9公里處，有一輛重機車發生交通事故，員警旋即趕赴現場處理。

員警到場後了解，60歲的張姓男子，從事水泥工，昨晚可能是下班騎機車行駛台61線慢車道，由北往南要回竹南住處，行經事故地點時，疑過彎時失控擦撞一旁的護欄，機車倒在側車道上，而張男彈飛摔落護欄外，因頭顱破裂，當場死亡；經查張男無酒駕情形，死者哥哥到場認屍時悲泣不已，確切事故原因仍待調查釐清。

張姓男子昨晚騎機車行經事故地點時，疑過彎時失控擦撞一旁的護欄，機車倒在側車道上，人飛出護欄外。圖／警方提供
張姓男子昨晚騎機車行經事故地點時，疑過彎時失控擦撞一旁的護欄，機車倒在側車道上，人飛出護欄外。圖／警方提供
張男彈飛摔落護欄外，倒臥產業道路上，因頭顱破裂，當場死亡。圖／民眾提供
張男彈飛摔落護欄外，倒臥產業道路上，因頭顱破裂，當場死亡。圖／民眾提供
死者哥哥（右前）到場認屍時悲泣不已，確切事故原因仍待警方調查釐清。圖／警方提供
死者哥哥（右前）到場認屍時悲泣不已，確切事故原因仍待警方調查釐清。圖／警方提供

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