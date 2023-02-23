台61竹南段水泥工自撞飛落護欄外 頭顱重創當場死亡

台61西濱公路苗栗竹南南下路段，昨晚發生一起死亡車禍，一名張姓水泥工人騎機車自撞護欄，機車倒在側車道上，張男摔落到護欄外下方約2公尺的產業道路上，救護人員到場發現，張男安全帽鬆脫，頭部重創，現場已明顯死亡。

警方表示，昨晚8點10分左右接獲報案，稱竹南鎮台61線西濱快速道路南下側車道89.9公里處，有一輛重機車發生交通事故，員警旋即趕赴現場處理。