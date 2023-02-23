轉帳落入詐團戶頭 婦見警急喊：拜託！我要報案
台中市蔡姓婦人清晨零時許在ATM附近，手持匯款單並不停通話，警方巡邏發現上前關心，婦人說明線上購買課程卻被要求解除多餘堂數，警方一聽立即分析是詐騙手法，婦人已匯款近9萬元，知道遭騙心急喊，「拜託！拜託！我要報案！」警方帶回協助受理。
本月20日零時許，清水警分局沙鹿所員警張家豪、蘇祐生及陳晉治發現，土地銀行前，蔡姓婦人持手機坐在機車上講電話，且手握匯款明細，引起警方注意上前關懷。
蔡婦向警方表示，她接到對方自稱是YOTT友讀客服人員電話，稱她在平台下訂課程，因操作錯誤，訂購為10堂課，隨後蔡婦接獲自稱土地銀行客服電話，並要她操作ATM ，蔡不疑有詐，聽從詐騙集團指示，已匯款三筆89967元。
警方立即請蔡婦掛掉電話，並解釋這是詐騙集團慣用的「解除分期付款」詐騙手法，蔡女驚覺遭詐急喊，「我要報案，拜託！拜託！」，警方現場及時阻止成功，避免蔡婦帳戶內40多萬存款再落入歹徒手中。
台中市清水警分局分局長周俊銘表示，現今隨著科技愈加進步，詐騙手法也隨之日新月異、種類繁多，民眾務必提高警覺，民眾可於手機下載警政服務APP，內有時刻更新之詐騙資訊可供參考。
周分局長提醒民眾，「ATM只能匯款，不能解除任何資料」，民眾若接獲疑似詐騙資訊或是電話時，可撥打165詐騙專線或撥打「110」向警方求證及諮詢，切勿照著對方指示操作匯款或轉帳，以免損失慘重、得不償失。
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