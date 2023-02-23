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警執行公務遭啃咬攻擊 拿到和解金發心捐萬元給育幼院

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華警分局華江派出所警員王威凱，前年底執行公務時，遭胡姓女子啃咬攻擊，提出傷害與妨害公務告訴，雙方事後和解；王威凱拿到和解金，以派出所名義捐獻1萬元給轄區內的義光育幼院，直到育幼院上門感謝，分局才知道王威凱為善不欲人知的義舉。

王威凱前年12月4日0時許，接獲民眾報案有糾紛需警方到場協助。警方到場後，發現胡女（56歲）酒後因感情與金錢糾紛發生爭執，現場地面遍布疑似激烈爭吵後的玻璃碗盤碎片，王員為避免衝突擴大，對胡女施以管束。

胡女不服管束，以啃咬的方式對王員手腕實施攻擊，王員依法提出傷害與妨害公務告訴。

日前雙方和解，胡女深知酒後失態，向王威凱致歉後取得諒解，王威凱事後取得和解金，他因身為警察，觀察到社會有更多需要關懷的角落，發念要補貼加菜金給轄內育幼院孩童，這個月9日，以派出所名義捐獻1萬元給轄內義光育幼院，院方後續感謝派出所，分局得知後追查，才知道王威凱為善不欲人知的善舉。

王威凱說，育幼院內照顧的孩童多屬社會弱勢，平時難以被大眾重視，他從警後才有機會接觸到這個領域，因此希望能略盡棉薄之力，替弱勢孩童們盡一分心。

華江派出所員警王威凱與育幼院院長合影。記者廖炳棋/翻攝
華江派出所員警王威凱與育幼院院長合影。記者廖炳棋/翻攝

育幼院 妨害公務

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