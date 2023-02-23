花蓮北濱海邊女子遭浪捲走 救起已無呼吸心跳

一名來自台中的王姓女子，今天清晨6時許在花蓮北濱岸際被浪捲走，被其他遊客發現報案，消防人員、海巡隊員趕到，合力將她拉回岸上，但已失去呼吸心跳，現場急救後送醫，仍告不治。

花蓮縣消防局今天清晨6時17分接獲民眾報案，指看到一名女子疑似躺在海邊遭到浪捲走，人在距岸約5公尺處，急需援救。花蓮縣消防局、海巡署第九巡防區都派人到場，當時女子位於距岸約15公尺處，救難人員合力將她拉回岸上，已無呼吸心跳，由消防人員實施心肺復甦術，再送往花蓮門諾醫院急救，仍告不治。