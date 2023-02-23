快訊

複製蘇震清模式？藏鏡人掀陳宗彥案 被指是警告賴清德

俄烏戰爭將滿週年：法國「這演習」已先應證戰事

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

花蓮北濱海邊女子遭浪捲走 救起已無呼吸心跳

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名來自台中的王姓女子，今天清晨6時許在花蓮北濱岸際被浪捲走，被其他遊客發現報案，消防人員、海巡隊員趕到，合力將她拉回岸上，但已失去呼吸心跳，現場急救後送醫，仍告不治。

花蓮縣消防局今天清晨6時17分接獲民眾報案，指看到一名女子疑似躺在海邊遭到浪捲走，人在距岸約5公尺處，急需援救。花蓮縣消防局、海巡署第九巡防區都派人到場，當時女子位於距岸約15公尺處，救難人員合力將她拉回岸上，已無呼吸心跳，由消防人員實施心肺復甦術，再送往花蓮門諾醫院急救，仍告不治。

據了解，當事人為26歲的王姓女子，家住台中，與友人同到花蓮旅遊，今天清晨獨自到北濱海邊，事故發生原因還在調查。

花蓮北濱海邊今天清晨有女遊客被浪捲走，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮北濱海邊今天清晨有女遊客被浪捲走，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮北濱海邊今天清晨有女遊客被浪捲走，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝
花蓮北濱海邊今天清晨有女遊客被浪捲走，救起時已無呼吸心跳。記者王燕華／翻攝

延伸閱讀

嘉市消防巷弄一步一腳印 家戶推廣住警器

被檢舉竊占國有地種檳榔昨遭約談 花蓮縣議長：藏鏡人打壓

影／新北休假消防小隊長停紅燈 見男子路倒 CPR救回一命

05:18花蓮規模4.5地震 最大震度3級

相關新聞

影／台中人體趴地玩烏龜烏龜翹？ 離譜行徑路人傻眼

烏龜烏龜翹是兩人以手指輪流翹起，不得同手指的遊戲方式，近日流傳一段影片，內容為疑似2名國中生在台中市豐原區人行道上玩人體...

獨／馬祖東引士兵今晨驚傳營區內持槍自戕 當場身亡

陸軍東引地區指揮部步兵營步二連王姓上兵，在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡，現等待檢警相驗，確切死因尚待...

花蓮北濱海邊女子遭浪捲走 救起已無呼吸心跳

一名來自台中的王姓女子，今天清晨6時許在花蓮北濱岸際被浪捲走，被其他遊客發現報案，消防人員、海巡隊員趕到，合力將她拉回岸...

罹癌十年吃流質食物兒打零工 桃園資深義警迎來及時雨

桃園市龜山警分局資深義警簡姓男子罹癌十年，行動不便、家境困難，賴妻子照顧及兒子打工維生；大坑派出所長林致軒昨偕義警、民防...

老榮民溢領給付卻長期臥床 台南分署捐助慰問金應急

77歲李姓男子因案遭停止退除役官兵安置就養，溢領就養給付252萬多元，被移送行政執行署台南分署強制執行。而李男長期臥病在...

高雄違規並排停車難解 警方今年取締數較同期暴增逾4成

高雄市警察局去年取締41萬8244件汽機車違規停車，其中最為民眾詬病的「並排」違規就占了6萬4350件，還導致170人受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦