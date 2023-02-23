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罹癌十年吃流質食物兒打零工 桃園資深義警迎來及時雨
桃園市龜山警分局資深義警簡姓男子罹癌十年，行動不便、家境困難，賴妻子照顧及兒子打工維生；大坑派出所長林致軒昨偕義警、民防分隊長上門探訪，致贈慰問金，盼他早日抗癌成功。
大坑所長林稚軒昨下午2時偕同現任義警分隊長張建立、民防分隊長曾俊源前往一名簡姓前民防分隊長家中慰問，3人分別致贈樂捐慰問金2萬元、3萬元、3萬元整，感念簡男過去的辛勞付出。
警方指出，65歲的簡前分隊長過去從事油漆工作，擔任義警20年，熱心服務，後因罹患喉癌，不得已只好卸下分隊長一職，歷經3次手術，目前已抗癌十年，由於目前無固定收入，僅賴兒子打工扶養，因此特致贈慰問金表達關懷，祝福他早日抗癌成功。
據了解，簡男平日行動不便，進食需流質食物，平時由同住的妻子照顧、陪伴，小兒子也同樣臥病在家，家境困難，也未領取政府各項津貼。
大坑派出所所長林稚軒表示，義警民防是相當重要的協勤民力，在勤務繁重期間對有限的警力助益良多，也是警民合作的橋梁與典範。
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