罹癌十年吃流質食物兒打零工 桃園資深義警迎來及時雨

桃園市龜山警分局資深義警簡姓男子罹癌十年，行動不便、家境困難，賴妻子照顧及兒子打工維生；大坑派出所長林致軒昨偕義警、民防分隊長上門探訪，致贈慰問金，盼他早日抗癌成功。

大坑所長林稚軒昨下午2時偕同現任義警分隊長張建立、民防分隊長曾俊源前往一名簡姓前民防分隊長家中慰問，3人分別致贈樂捐慰問金2萬元、3萬元、3萬元整，感念簡男過去的辛勞付出。

警方指出，65歲的簡前分隊長過去從事油漆工作，擔任義警20年，熱心服務，後因罹患喉癌，不得已只好卸下分隊長一職，歷經3次手術，目前已抗癌十年，由於目前無固定收入，僅賴兒子打工扶養，因此特致贈慰問金表達關懷，祝福他早日抗癌成功。

據了解，簡男平日行動不便，進食需流質食物，平時由同住的妻子照顧、陪伴，小兒子也同樣臥病在家，家境困難，也未領取政府各項津貼。