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高雄違規並排停車難解 警方今年取締數較同期暴增逾4成

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市警察局去年取締41萬8244件汽機車違規停車，其中最為民眾詬病的「並排」違規就占了6萬4350件，還導致170人受傷，日前仁武區鳳仁路段也有拖板車因違規，害機車騎士撞上傷重死亡，警方今宣布將加強取締力度，以達到嚇阻及保障行車安全的目的。

高雄市違停有多嚴重，市警局今公布取締件數，其中1月至2月20日取締並排違規就達1萬352件，較去年同期增加3334件，大型車輛違規停車也有689件，較去年同期增加5件。

高雄21歲郭姓男子18日騎機車行經仁武區鳳仁路，從後方撞上路邊違停的拖板車，郭男人車倒地，失去意識，警消獲報到場對他緊急施作CPR，送醫院搶救後仍宣告不治。

警方指出，並排停車及大型車輛違規停車，易造成道路使用空間縮減，阻礙來往車流動向及用路人視線，導致機車騎士或後方車輛行經時，必須偏向內側車道（或快車道）閃避，造成肇事風險大幅增加。

警方說，為防制交通事故發生，17個分局同步落實轄區易肇事路段併排違規停車，以及大型車違停稽查取締，今年加強取締以來，雖取締件數增加，但交通事故較去年減少18件，顯示取締仍有成效，將持續落實執法，以減低交通事故發生，

高雄市違規並排停車肇事率居高不下，17個分局將同步加強取締改善。記者張議晨/翻攝
高雄市違規並排停車肇事率居高不下，17個分局將同步加強取締改善。記者張議晨/翻攝

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