影／上秒還在哭 桃園3歲走失娃笑對女警比YA找到阿公

桃園市桃園區一名3歲女童昨晚外出散步，趁阿公不注意亂跑走失，在路邊大哭；巡邏員警發現後，安撫女童情緒，而她不僅童言童語惹人憐，看到警方拍照還比「V」手勢，不久後也順利和家人團聚。

桃園警分局中路派出所員警劉朝榕及陳怡均昨晚8時50分巡邏行經益壽一街，發現3歲張小妹獨自在路旁哭泣，立即上前關懷。

張小妹被員警抓著，哭的一把鼻涕一把眼淚，一直說「不要」，後來在熱心居民及員警安撫下，情緒才穩定下來，還對員警鏡頭比V、說「YA」，還不斷揮手跟員警說「掰掰｣，可愛舉動把周邊熱心民眾都逗笑了。

張小妹說不出父母名字及住址，附近居民也都表示沒有看過她，警方持續尋訪，終於問到有民眾看到她自公園方向走來，員警便抱起她往公園方向找尋。