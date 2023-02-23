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影／上秒還在哭 桃園3歲走失娃笑對女警比YA找到阿公
桃園市桃園區一名3歲女童昨晚外出散步，趁阿公不注意亂跑走失，在路邊大哭；巡邏員警發現後，安撫女童情緒，而她不僅童言童語惹人憐，看到警方拍照還比「V」手勢，不久後也順利和家人團聚。
桃園警分局中路派出所員警劉朝榕及陳怡均昨晚8時50分巡邏行經益壽一街，發現3歲張小妹獨自在路旁哭泣，立即上前關懷。
張小妹被員警抓著，哭的一把鼻涕一把眼淚，一直說「不要」，後來在熱心居民及員警安撫下，情緒才穩定下來，還對員警鏡頭比V、說「YA」，還不斷揮手跟員警說「掰掰｣，可愛舉動把周邊熱心民眾都逗笑了。
張小妹說不出父母名字及住址，附近居民也都表示沒有看過她，警方持續尋訪，終於問到有民眾看到她自公園方向走來，員警便抱起她往公園方向找尋。
此時張小妹的姐姐飛奔來相認，原來她跟阿公、姊姊到公園玩，卻趁姊姊去洗手間、阿公在運動的空隙，溜到旁邊街道後迷了路；家人向員警再三道謝，表示以後會更加注意張小妹的行蹤，避免相同狀況發生，祖孫3人高興返家。
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