30年前曾被送醫、台東老農前年才捐救護車 今年再送救災車
台東70歲老農李清亮繼前年完成30年前心願捐贈一輛高頂救護車給消防局後，今天再捐一輛四輪驅動車「清亮二號」作為高山救援裝備運輸使用。他說，「還有能力就回饋社會」。
「四輪驅動車在山上更好救災救難。」李清亮說，台東都是山上地形，一般救護車輛不好跑，想說捐四輪驅動車，消防隊員就能克服地形，救人和載裝備也方便。
消防局感謝李清亮的愛心，今天舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴代表受贈，消防局回贈李老先生感謝狀。饒慶鈴說，未來持續提升救災救護能量，守護更多鄉親生命安全。
關山義消分隊長周福安說，日前與李老先生聊天，提到四輪驅動車在支援高山救援勤務非常實用，李老先生立即表達有意願購買捐助給消防人員，讓他感動不已。
消防局表示，這輛四輪驅動車將配撥在縱谷線，未來除支援一般打火、救護勤務外，重點將投入崎嶇難行的山域救援任務，協助載運傷患、消防人員及裝備相關需求。
據了解，李清亮在32年前因身體突然不適，經救護車上山緊急送醫撿回一命，他感念在心，因而努力存錢，前年捐贈一輛高頂救護車完成心願，今天再捐贈四輪驅動車，注入社會暖流。
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