影／三峽男偷車換掛家人車牌 因這句話露餡遭逮
新北市謝姓男子日前在新北市三峽區北大特區涉嫌偷機車代步，為躲警攔查，還刻意拆下車牌，換上自家車牌，以為神鬼不知的他，昨天下午在大雅路多次插抽鑰匙惹疑。警方據報到場，陳男一度扯謊，車是哥哥借的，經比對引擎號碼不符才坦承偷車，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
經調查，謝姓男子（50歲）目前無業，有多項前科的他，這個月12日凌晨，他在新北市三峽區大學路上竊得一輛機車代步，為掩人耳目躲避警方攔查，還刻意把贓車車牌拆下，換上謝男家人機車車牌，以為神鬼不知的他，沒想到卻因幫朋友搬東西而露餡遭逮。
昨天（22日）下午3時許，他從新北市新莊區騎偷來贓車，來到三峽區大雅路幫朋友搬東西。因他戴著安全帽，身旁放著一只行李箱，坐在人行道好一陣子，且又多次插抽機車鑰匙孔，這舉止讓路過民眾覺得詭異，以為他正在偷車急忙報警。
轄區警獲報趕抵，一眼就認出是竊盜慣犯，經查看該輛機車外觀，與12日在大學路上遭竊機車相似，警問陳「這是你的車嗎？」陳謊回「向我哥哥借的」經警比對引擎號碼，確證就是失竊機車，謝男這才坦承機車是偷的，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。
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