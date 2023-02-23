快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

影／三峽男偷車換掛家人車牌 因這句話露餡遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市謝姓男子日前在新北市三峽區北大特區涉嫌偷機車代步，為躲警攔查，還刻意拆下車牌，換上自家車牌，以為神鬼不知的他，昨天下午在大雅路多次插抽鑰匙惹疑。警方據報到場，陳男一度扯謊，車是哥哥借的，經比對引擎號碼不符才坦承偷車，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

經調查，謝姓男子（50歲）目前無業，有多項前科的他，這個月12日凌晨，他在新北市三峽區大學路上竊得一輛機車代步，為掩人耳目躲避警方攔查，還刻意把贓車車牌拆下，換上謝男家人機車車牌，以為神鬼不知的他，沒想到卻因幫朋友搬東西而露餡遭逮。

昨天（22日）下午3時許，他從新北市新莊區騎偷來贓車，來到三峽區大雅路幫朋友搬東西。因他戴著安全帽，身旁放著一只行李箱，坐在人行道好一陣子，且又多次插抽機車鑰匙孔，這舉止讓路過民眾覺得詭異，以為他正在偷車急忙報警。

轄區警獲報趕抵，一眼就認出是竊盜慣犯，經查看該輛機車外觀，與12日在大學路上遭竊機車相似，警問陳「這是你的車嗎？」陳謊回「向我哥哥借的」經警比對引擎號碼，確證就是失竊機車，謝男這才坦承機車是偷的，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

新北市三峽區謝男騎偷來機車，警比對引擎號碼不符遭逮。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區謝男騎偷來機車，警比對引擎號碼不符遭逮。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區謝男騎偷來機車，警比對引擎號碼不符遭逮。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區謝男騎偷來機車，警比對引擎號碼不符遭逮。記者曾伯愷／翻攝
謝男一度謊稱機車向哥哥借的，警比對引擎號碼不符，才坦承偷的。記者曾伯愷／翻攝
謝男一度謊稱機車向哥哥借的，警比對引擎號碼不符，才坦承偷的。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

時隔17月 三峽恩主公八德線下月重啟3線專車

捷運偷拍女裙底風光露餡 「攝狼」還裝路人看對方報案

駕駛座有子彈！新北男開車自撞 意外露餡3把槍、104發子彈

情侶視角曝光！王淨、曹佑寧同遊日本照片露餡

相關新聞

影／台中人體趴地玩烏龜烏龜翹？ 離譜行徑路人傻眼

烏龜烏龜翹是兩人以手指輪流翹起，不得同手指的遊戲方式，近日流傳一段影片，內容為疑似2名國中生在台中市豐原區人行道上玩人體...

獨／馬祖東引士兵今晨驚傳營區內持槍自戕 當場身亡

陸軍東引地區指揮部步兵營步二連王姓上兵，在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡，現等待檢警相驗，確切死因尚待...

30年前曾被送醫、台東老農前年才捐救護車 今年再送救災車

台東70歲老農李清亮繼前年完成30年前心願捐贈一輛高頂救護車給消防局後，今天再捐一輛四輪驅動車「清亮二號」作為高山救援裝...

影／三峽男偷車換掛家人車牌 因這句話露餡遭逮

新北市謝姓男子日前在新北市三峽區北大特區涉嫌偷機車代步，為躲警攔查，還刻意拆下車牌，換上自家車牌，以為神鬼不知的他，昨天...

影／台中霧峰大火波及學生租屋大樓 消防單位搶救中

台中市霧峰區中正區一家食品容器公司今天早上八點傳出火警，火勢在短短時間內迅速延燒，並波及旁邊民宅，濃煙也蔓延到一旁學生租...

影／22歲男當詐騙車手 雲林警埋伏超商12小時抓人

年僅22歲的于姓男子日前到雲林斗六一家超商取貨，突遭埋伏12小時的警方盤查，他疑似心虛，雙手不停顫抖，警方當場拆開男子手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦