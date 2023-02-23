影／22歲男當詐騙車手 雲林警埋伏超商12小時抓人

年僅22歲的于姓男子日前到雲林斗六一家超商取貨，突遭埋伏12小時的警方盤查，他疑似心虛，雙手不停顫抖，警方當場拆開男子手上的包裹，發現裡頭裝的是他人的郵局金融卡和農會金融卡，罪證確鑿他是詐騙集團派來的車手，人贓俱獲，詢後移送法辦。

據了解，日前有民眾遭以家庭代工為由收取金融卡，斗六警方獲報車手人在雲林當地，21日凌晨4點開始守候埋伏到隔天下午，與車手展開拉距戰，精力、耐心備受考驗。

正當警方苦等不到犯嫌之際，恰逢于姓男子頭戴安全帽、身穿黑色外套進入超商領包裹，埋伏員警見他手上所拿的包裹正是詐騙包裹，隨即上前盤查，「看你抖成這樣就知道了啦！」于男邊顫抖雙手，一邊就範拆包裹，果不其然蒐到被害人的郵局金融卡、農會金融卡各1張。

警方在查緝過程還發現，于男騎的機車，其懸掛車牌非原車車牌，對車牌來源交代也支支吾吾，現場帶回偵詢，後依詐欺、洗錢防制法及竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。