影／新北休假消防小隊長停紅燈 見男子路倒 CPR救回一命

新北市消防局土城消防分隊休假小隊長馬承瑋昨騎機車在土城區中央路二段停紅燈，前方周姓男子突然跌倒躺在路邊，連忙上前察看並施作CPR，男子於到院前恢復自主性呼吸及心跳，從鬼門關前救回一命。

昨天下午5時許，新北市消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案有人路倒，疑似失去呼吸脈搏，立即派遣鄰近土城消防分隊救護車前往搶救，救護車到達現場時，男性患者躺臥在土城區中央路二段道路旁，看見有人在患者旁邊協助實施CPR，救護人員接近時，才發現是同單位的小隊長馬承瑋正在對患者進行CPR急救。

休假中的小隊長馬承瑋表示，當時騎機車要返回隊部值勤，途中行經中央路二段與水源街口，停等紅燈時，發現兩名男子走在路邊，其中62歲周姓男子突然疑似全身無力快跌倒樣子，友人見狀想協助攙扶，但周男仍倒下躺平於路面，馬承瑋立即前往關心，發現周男無呼吸無脈搏，確認為目擊倒下的OHCA患者，先請路過的一名小姐協助撥打119報案，同時對周男實施CPR急救，直至救護車到場。

馬承瑋和救護人員相互配合急救處置，現場AED電擊3次，男周於到院前恢復自主性呼吸及心跳，到達醫院後已恢復意識且可正常對答。據了解，周男本身就有心藏疾病並裝有支架，到院後十分感謝馬承瑋和救護人員及時救回一命。