聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／偷機車未戴安全帽見警心虛 闖紅燈狂飆闖市場自撞落網
賴姓男子昨天下午騎偷來的機車，在嘉義縣民雄鄉頭橋黃昏市場附近道路，未戴安全帽，見到巡邏警員心虛害怕，一路闖紅燈狂飆，闖入人潮多的市場，自撞倒地。警員追上蹲在地上守護，引起路過民眾圍觀，有人拿手機錄影貼上臉書指稱「警匪追逐」，引發網友誤以為警方追捕要犯。
民雄警分局調查，50歲賴姓男子昨天下午3點31分，騎著從雲林偷來的機車，在頭橋黃昏市場附近道路，未戴安全帽，見到巡邏警員心虛，一路闖紅燈狂飆闖入人潮多的市場，自撞倒地，警員一路尾隨，未飛車追逐，呼叫線上警網支援，賴男倒地，警員蹲在地上守護避免被車子撞到。
警方查車牌是雲林失竊機車，賴男坦承竊車，看到巡邏警員心虛害怕加速逃逸，所幸賴男傷勢不重，警方將他送醫治療，偵訊後，依竊盜罪法辦，逛市場民眾看到警員蹲在地上，守護倒地男子，感到好奇，以為發生警匪追逐重大案件。
從民眾貼上網路1分多鐘影片，看到警員在頭橋黃昏市場，蹲在地上守護倒地男子，路過民眾、機車很多，許多人停下查看，有人走過去與警員交談，警員站起來看支援警員及救護車是否抵達？倒地男子未見翻滾喊叫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言