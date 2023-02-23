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好友轉帳1元留「在這走了」 友人循線布袋停車場找到遺體

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

鄭姓男子發現網路銀行帳戶裡有游姓好友轉帳2元、1元，備註「在這 走了」、「布袋第二停車場」，偕同另一陳姓友人到嘉義縣布袋鎮停車場查看，發現游男在車內死亡多時。警方據報現場蒐證，車內留有木炭，檢警將相驗查明死因。

年約26歲的鄭男向警方表示，本月21日下午1時許手機有網路銀行轉帳2元、1元金額訊息，令他好奇打開網路銀行查看，轉帳備註訊息留言「在這 走了」、「布袋第二停車場」，印象中似乎是好友27歲游姓男子的帳號，有種不詳的感覺，游男手機又不通，於是聯絡另名28歲陳姓好友，2人決定一探究竟。

昨天鄭男從高雄搭高鐵北上，陳男則是從宜蘭開車南下到嘉義高鐵站會合，一同開往布袋鎮這處停車場，昨天下午4時30分左右，在停車場內看到游男白色的BMW轎車，游男平躺在車內後座，副駕駛座留有木炭，2人緊急撥打119，消防救護人員趕到發現游男已沒有生命跡象，警方據報蒐證，現場沒有打鬥痕跡，屍體停放於朴子市立殯儀館，檢警將相驗查明死因。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

男子帳戶內突然轉入1元，疑似好友留下訣別訊息，檢警將進行相驗查明死因。圖／本報資料照片
男子帳戶內突然轉入1元，疑似好友留下訣別訊息，檢警將進行相驗查明死因。圖／本報資料照片

停車場 嘉義 高鐵

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