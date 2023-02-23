朝鄰居飆髒話挨告他強辯在罵狗 法官調監視器打臉判罰
高雄郭姓男子與鄰居發生爭執，在住家附近巷弄內朝對方辱罵髒話，事後鄰居提告，郭男不僅否認，還辯稱是在罵狗。法官勘驗監視器畫面，現場並無小狗，且郭罵人時，還朝對方方向，因此不採信辯詞，審理後，法院判處罰金3000元。
判決指出，郭男去年5月9日傍晚6時50分，在楠梓區住處附近的巷道與高姓鄰居發生爭執，一氣之下辱罵對方「三字經」等粗話，事後鄰居不滿向郭男提告妨害名譽。
警詢、偵訊時，郭男雖坦承罵粗話，但否認公然侮辱犯行，還辯說這句話是針對小狗，並非罵人。
法官依在場證人證述，並勘驗監視器畫面，發現現場並無小狗，且郭男辱罵對方時，臉部朝向鄰居離去的方向，認郭的辯詞屬卸責之詞，不足採信。
法院審酌，郭男不思尊重他人，只因細故就惡言相向，無視社會法秩序規範，且犯後未能知錯坦承犯行，經審理，將他依公然侮辱罪，處3000元罰金，得服勞役，全案仍可上訴。
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