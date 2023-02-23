影／台中人體趴地玩烏龜烏龜翹？ 離譜行徑路人傻眼

烏龜烏龜翹是兩人以手指輪流翹起，不得同手指的遊戲方式，近日流傳一段影片，內容為疑似2名國中生在台中市豐原區人行道上玩人體烏龜烏龜翹，只見2名男學生一下子舉手、抬頭、抬腳，不管四周用路人眼光，過程全被後方用路人拍下上傳，引發討論。警方表示，目前暫未接獲報案，檢視影片中行為人已觸犯道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

網路社群社會事新聞影音一則影片顯示，昨天在豐原區中正路553號前，2名疑似國中男學生趴在人行道上完烏龜烏龜翹遊戲，影音寫下「烏龜烏龜翹整個馬路都是我的遊戲場不顧恐遭車輾危險機車只能從旁閃過」，畫面中2位男學生趴在人行道上面對面，不時抬手、抬腳或抬頭，機車從旁經過，相當危險。

所轄豐原警分局合作所所長蕭偉志指出，經檢視該影像，影像中行為人已觸犯道路交通管理處罰條例第78條第1項第四款規定：行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，可處新台幣500元罰緩。