快訊

學測成績五標出爐 數A回穩頂標11級、五標均升一級分

中共戰機活躍度不及軍艦 揭露日本防衛省情蒐藏一手？

邊緣人注意！研究：「孤獨」傷腦又傷心 長期會導致大腦的4種影響

獨／馬祖東引士兵今晨驚傳營區內持槍自戕 當場身亡

聯合報／ 記者卜敏正蔡家蓁／連江即時報導

陸軍東引地區指揮部步兵營步二連王姓上兵，在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡，現等待檢警相驗，確切死因尚待釐清。

平靜的馬祖東引地區今天清晨傳出槍響，嚇壞營區官兵，原來是王姓上兵擔任據點衛哨期間擅自更換實彈彈閘，趁林姓哨長未注意時、持槍朝頭部自戕，現場血跡斑斑。

林姓士官當場嚇傻，隨即通報並呼叫救護車，但救護車抵達前王已OCHA，現等待檢警相驗，確切死因尚待釐清。但此事也在當地引起不小的討論。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

平靜的馬祖地區今天清晨傳出槍響，王姓上兵在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡。記者蔡家蓁／攝影
平靜的馬祖地區今天清晨傳出槍響，王姓上兵在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡。記者蔡家蓁／攝影

延伸閱讀

俄烏戰爭將滿一年 用數字分析「慘重代價」：估30萬士兵死傷

老兵為軍中小姐殉情釀悲劇 楊烈憶馬祖服役慘痛過往

國軍新竹空軍基地2士兵持槍遭逮 辯「單純好玩」

NBA／馬祖拉代理主帥能力獲肯定 扶正簽複數年合約

相關新聞

獨／馬祖東引士兵今晨驚傳營區內持槍自戕 當場身亡

陸軍東引地區指揮部步兵營步二連王姓上兵，在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡，現等待檢警相驗，確切死因尚待...

影／台中人體趴地玩烏龜烏龜翹？ 離譜行徑路人傻眼

烏龜烏龜翹是兩人以手指輪流翹起，不得同手指的遊戲方式，近日流傳一段影片，內容為疑似2名國中生在台中市豐原區人行道上玩人體...

台中霧峰工廠紙箱起火 遠處看到濃煙竄天

台中市霧峰區中正路一處工廠清晨發生火警，消防局據報趕往，發現工廠是1樓建築物，因廠內紙箱起火燃燒，所以濃煙很大，已請廠內...

砂石車常超載台南警採「攜帶式活動地磅」取締成效提升

台南常見砂石車及大型貨車在道路上呼嘯而過險象環生，撞擊車輛或行人往往會造成車毀人亡，也經常壓壞社區道路。永康警分局針對最...

LINE群飆股保證獲利 婦心動匯34萬警銀聯手阻詐

台中市廖姓婦人去年10月加入股票投資LINE群組，群組內不斷張貼獲利截圖、老師帶牌等吸睛手法，婦人觀望許久認為老師不會騙...

飛柬埔寨班機爆滿！網疑詐騙再現 航警局：正常狀況

有網友在PTT發文表示，飛柬埔寨金邊班機爆滿，顯示求職詐騙似乎捲土重來。航警局刑事警察大隊今天表示，經調查並無出境旅客異...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦