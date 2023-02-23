獨／馬祖東引士兵今晨驚傳營區內持槍自戕 當場身亡

陸軍東引地區指揮部步兵營步二連王姓上兵，在今天上午7時許，在營區內持槍朝頭部自戕，當場身亡，現等待檢警相驗，確切死因尚待釐清。

平靜的馬祖東引地區今天清晨傳出槍響，嚇壞營區官兵，原來是王姓上兵擔任據點衛哨期間擅自更換實彈彈閘，趁林姓哨長未注意時、持槍朝頭部自戕，現場血跡斑斑。

林姓士官當場嚇傻，隨即通報並呼叫救護車，但救護車抵達前王已OCHA，現等待檢警相驗，確切死因尚待釐清。但此事也在當地引起不小的討論。

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