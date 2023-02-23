砂石車常超載台南警採「攜帶式活動地磅」取締成效提升

台南常見砂石車及大型貨車在道路上呼嘯而過險象環生，撞擊車輛或行人往往會造成車毀人亡，也經常壓壞社區道路。永康警分局針對最近砂石車出沒地區昨規畫「取締違規砂石車及各型大貨車」專案勤務，採用新式「攜帶式活動地磅」在大型載重車往來路段攔檢、過磅遏止違規超載、逃避過磅，查獲5件違規。

永康分局交通組長葉敏旭說，違規砂石車經常互通訊息，取締不容易，昨天查獲超載3件、未裝行車記錄器1件、無通行證1件。統計今年1月到昨天取締大型車違規116件，其中超載32件、闖紅燈13件、未依規定裝設視野輔助系統6件及其他各類違規65件，較111年同期取締96件，增加20件，將持續不定期專案取締。另1月大貨車A2交通事故，發生5件、造成6人受傷，較111年同期發生7件、9人受傷，事故減少2件、受傷減少3人，活動地磅可減少違規、交通事故。