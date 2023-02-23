LINE群飆股保證獲利 婦心動匯34萬警銀聯手阻詐

台中市廖姓婦人去年10月加入股票投資LINE群組，群組內不斷張貼獲利截圖、老師帶牌等吸睛手法，婦人觀望許久認為老師不會騙人，前天到銀行要匯款34萬元，幸好銀行行員警覺可疑報警，警銀聯手成功保住劉婦辛苦錢。

前天下午1點多，56歲劉婦到豐原區一所銀行辦理匯款，行員關心詢問發現疑似詐騙話術，立即報警。豐原警分局豐原所員警陳彥勳、劉承宗到場了解。

原來廖婦去年10月在臉書瀏覽點閱投資廣告，因緣際會加入股票投資LINE群組，並經群組成員推薦下載誆稱為理財平台的App，該平台由專員協助代盤操作，廖婦每日見群組內老師頭頭是道的分析國內外股市，且不斷強調精準投資，又見群組成員回傳的獲利截圖，觀望許久心動不已。

幾日前平台專員詢問廖女是否要協助申購股票時，廖女心想自己觀望許久，應該不是詐騙，前天依照指示欲轉帳34萬元到指定的個人帳戶內，行員關懷詢問下察覺有異報警。

員警了解原委後，以過往相似案例向廖婦勸說，戳破詐團騙術，才讓婦人從發財夢中清醒，恍然大悟地打消匯款念頭。