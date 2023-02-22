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國道3號基隆隧道內 轎車疑與客運碰撞 轉了180度變逆向
國道3號北上指標1公里基隆隧道內，今晚發生國道客運與轎車碰撞車禍。轎車男性駕駛人受傷，由消防人員送醫。國道警察第9大隊獲報前往處理，調查事故原因。
國道警察今晚6點34分接獲基隆市警察局轉報，國道3號北上基隆隧道內，1輛往返基隆火車站和台北捷運動物園站的1558A國道客運，與1輛轎車發生碰撞，有人受傷。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲警方通報後，由安樂分隊長黃博昇帶領2車4人前往現場救護。轎車男駛人說感到頭暈，消防人員檢視並無其他明顯外傷，將他送往基隆長庚醫院救治。
國道警察也到現場處理事故，看到1558A客運停放在外線車道，左側車頭受損。轎車右後方毀損，疑碰撞後轉向，逆向停在外線車道，事故原因待調查釐清。
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