詐騙百餘萬食髓知味 南警埋伏超商逮捕車手
台南市安定區李姓婦人今年迄今遭詐騙集團以投資虛擬貨幣佯稱獲利可觀多次面交訛詐達129萬元，歹徒仍食髓知味，被害人後驚覺受騙，警方昨下午埋伏在安定區港口里某超商將陳姓車手壓制逮捕，依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。
詐騙集團利用通訊軟體散布投資訊息未歇，安定區李姓婦人不察與集團成員相互加Line談論投資事宜，今年1月中旬在高鐵站及2月間在安定區港口里超商，三度將現金共129萬元面交給詐欺集團車手才驚覺受騙。
詎料，詐騙集團視婦人為肥羊持續訛詐，警方獲報也組成專案小組偵辦，得知詐欺集團持續行騙，即提供面額60萬假鈔請婦人佯裝配合，昨下午約在安定區港口里某超商交款，警方早派員埋伏，陳姓車手一現身，幹員一擁而上將陳男壓制制伏，並查扣手機2支，警詢後依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦，持續溯源清查集團共犯。
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