詐騙百餘萬食髓知味 南警埋伏超商逮捕車手

台南市安定區李姓婦人今年迄今遭詐騙集團以投資虛擬貨幣佯稱獲利可觀多次面交訛詐達129萬元，歹徒仍食髓知味，被害人後驚覺受騙，警方昨下午埋伏在安定區港口里某超商將陳姓車手壓制逮捕，依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦。

詐騙集團利用通訊軟體散布投資訊息未歇，安定區李姓婦人不察與集團成員相互加Line談論投資事宜，今年1月中旬在高鐵站及2月間在安定區港口里超商，三度將現金共129萬元面交給詐欺集團車手才驚覺受騙。