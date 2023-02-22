不滿前女友與他往來 基隆國中生撂9少年當街毆打情敵

基隆市A國中生疑不滿B國中生，與A的前女友往來，前天凌晨邀9名國中生在七堵火車站外，持鋁棒「教訓」B少年，還拍下影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」。警方今天下午通知10人全數到案，偵詢後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌將全案送少年法庭審理。

B少年20日凌晨0點5分騎機車在東新街，七堵火車站後站外被人攔下，隨後遭多人持球棒和安全帽攻擊，機車也被人推倒。案發時至少有2人攝影，上傳臉書影片中出現叫罵聲，還有鋁棒敲擊水泥磁磚的刺耳聲響。

鐵路警察局七堵派出所警員得知訊息到場處理，施暴的人已罷手，逐一抄錄現場少年身分，轉由基隆市警三分局偵辦。

據了解，A少年得知前女友與B少年有情愫，心生不滿，找來多名少年「教訓」B少年。警方今天下午將涉案10人查緝到案，並查獲鋁棒等涉案工具，偵訊後移由少年法庭審理。