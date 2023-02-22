聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿前女友與他往來 基隆國中生撂9少年當街毆打情敵
基隆市A國中生疑不滿B國中生，與A的前女友往來，前天凌晨邀9名國中生在七堵火車站外，持鋁棒「教訓」B少年，還拍下影片上傳臉書社團「黑色豪門企業」。警方今天下午通知10人全數到案，偵詢後依傷害、聚眾鬥毆罪嫌將全案送少年法庭審理。
B少年20日凌晨0點5分騎機車在東新街，七堵火車站後站外被人攔下，隨後遭多人持球棒和安全帽攻擊，機車也被人推倒。案發時至少有2人攝影，上傳臉書影片中出現叫罵聲，還有鋁棒敲擊水泥磁磚的刺耳聲響。
鐵路警察局七堵派出所警員得知訊息到場處理，施暴的人已罷手，逐一抄錄現場少年身分，轉由基隆市警三分局偵辦。
據了解，A少年得知前女友與B少年有情愫，心生不滿，找來多名少年「教訓」B少年。警方今天下午將涉案10人查緝到案，並查獲鋁棒等涉案工具，偵訊後移由少年法庭審理。
警三分局呼籲遇到感情糾紛，因尋正常管道處理，而非暴力相向，引發更多不必要的糾紛。面對街頭鬥毆聚眾事件，警方一定強力執法，不容許有人橫行街頭挑戰公權力。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言