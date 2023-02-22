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男喊冤不是詐團控員 稱被逼拿電擊棒電人 否認72罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙案三死案，士林地方法院今開庭訊問11人，其中未遭羈押的被告鄧爲至，當庭喊冤否認犯罪，強調不是詐團成員。他辯稱，原本是車主出租銀行帳戶給詐團，被拘禁過程姑姑聯繫詐團說要報警，他才被解開手銬，遭幹部逼迫拿電擊棒電擊2名被害人，也吃下毒泡麵昏睡，目前還在等驗尿結果自證清白。

鄧爲至今從新竹到士林出庭，向法官描述去年10月25日到11月1日在淡水據點的過程。他自稱，以1個月5萬元出租帳戶給詐團，在出發前有傳一個line的好友訊息給家人，交代姑姑「如果我回不來就要救我！」當他抵達淡水據點上手銬關在房間4至5天後，幹部呂政儀給他看手機對話截圖照片，姑姑提問「我小孩在哪裡？」詐團成員稱「在工作，目前沒什麼事。」詐團怕姑姑去報警才會解開手銬。

鄧否認犯行，喊冤真的沒有參與詐騙集團，他被解手銬後，遭呂政儀逼迫拿電擊棒攻擊2名被害人，呂凶狠的說「你不電擊別人，就換你被電」。

法官問，現場多名被害人指控你動手，鄧再度喊冤沒有打人、沒有拿鎮暴槍，被害人被攻擊時都被蒙上眼睛，根本不知道誰動手，直到幹部心情好、指示不需蒙眼，被害人看到他在現場，就直接指控他。

法官問鄧，檢方認定的61名被害人沒有你，你有機會使用其他控員的手機，為何不求救？鄧回答，他們只說能看youtube，且坐在旁邊監控。鄧一再否認參與組織犯罪，辯稱自己是被害人，有幫忙煮過2次泡麵，還有「端麵」給被害人吃等雜事，不知道麵有下毒FM2，他吃下毒泡麵，跟其他被害人一樣昏睡，其他控員都是吃外送餐點。

今義務辯護人剛接委任，稱鄧主觀上不是詐團成員，客觀上只有幫忙煮2次泡麵、被逼電擊２人，坦承提供帳戶給詐團使用，但否認檢察官起訴的加重詐欺及洗錢等72罪，將閱卷後具狀表示意見。庭後，鄧再度強調非詐團成員，希望司法還他清白。

台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告鄧爲至喊冤非詐騙集團成員。記者蕭雅娟／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙案三死案被告鄧爲至喊冤非詐騙集團成員。記者蕭雅娟／翻攝

泡麵 下毒 幹部

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