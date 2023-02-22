被爆30警共用6防彈衣 警政署「還原經過」：當時立即解約廠商

台北市基層員警王惀宇最近出書，從警界績效制度、業務量、基本裝備等，述說警察體制的不合理現象。有媒體專訪他，標題指出警界30人共用6件防彈衣、平均壽命僅62歲。警政署下午表示，目前警用背心式防彈衣配發比率已達100%，無共穿情形。

警政署指出，目前全國各警察機關警用背心式防彈衣應配賦數為5萬8766件，配發比率已達100%，可滿足外勤員警服勤所需，並無共穿情形。

過去曾發生共穿現象，是因為警用背心式防彈衣使用年限為5年，2019年度辦理屆期汰換防彈衣5萬2359件，分4批交貨驗收，得標廠商自2019年10月起連續3批未通過防彈測試，才導致發生部分員警共穿防彈衣情形。