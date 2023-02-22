快訊

日本也迎缺蛋危機！超人氣伴手禮「白色戀人」被迫減產 餐廳也停售雞蛋商品

被爆30警共用6防彈衣 警政署「還原經過」：當時立即解約廠商

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市基層員警王惀宇最近出書，從警界績效制度、業務量、基本裝備等，述說警察體制的不合理現象。有媒體專訪他，標題指出警界30人共用6件防彈衣、平均壽命僅62歲。警政署下午表示，目前警用背心式防彈衣配發比率已達100%，無共穿情形。

警政署指出，目前全國各警察機關警用背心式防彈衣應配賦數為5萬8766件，配發比率已達100%，可滿足外勤員警服勤所需，並無共穿情形。

過去曾發生共穿現象，是因為警用背心式防彈衣使用年限為5年，2019年度辦理屆期汰換防彈衣5萬2359件，分4批交貨驗收，得標廠商自2019年10月起連續3批未通過防彈測試，才導致發生部分員警共穿防彈衣情形。

當時警政署立即辦理解約，並緊急採購1萬3378件防彈衣，2020年完成配發，並優先調配所屬專業警察機關2983件防彈衣，至各直轄市、縣（市）政府警察局，以提升治安繁重地區執勤員警裝備覆蓋率。2021年度採購防彈衣2萬4041件，分3批於2022年6月完成配發，目前警用背心式防彈衣配發比為100％，沒有員警共穿防彈衣情形。

警政署澄清，目前防彈背心配發比率達100%，並無共穿情形。記者廖炳棋/攝影
警政署澄清，目前防彈背心配發比率達100%，並無共穿情形。記者廖炳棋/攝影

警察 北市

延伸閱讀

母子長期遭家暴靠網紅救援 監察院糾正彰化縣政府

30人共用6件防彈衣、平均壽命僅62歲 他出書為7萬警察爭權：要讓警察活得像個人

林右昌視察警專訓練 警署：目標每警局1座情境模擬靶場

李承翰「英勇殉職」被表揚 資深員警：警政高層奇恥大辱

相關新聞

45歲兒攀能高越嶺亡 前立委林豐喜悲痛：他愛山就回歸山林

前立委林豐喜45歲兒子攀登花蓮縣能高越嶺，20日山難身亡。林豐喜今下午證實，兒子疑遭落石擊中墜落邊坡，他並強忍悲痛感謝救...

影／13歲屁孩滿臉稚氣！假冒檢警騙到144萬 主嫌落網也才19歲

1名13歲詐欺車手去年12月被新北市警方查獲，滿臉稚氣卻能假冒檢警騙到144萬元，被羈押仍堅不吐實；警方花2個月時間抽絲...

被爆30警共用6防彈衣 警政署「還原經過」：當時立即解約廠商

台北市基層員警王惀宇最近出書，從警界績效制度、業務量、基本裝備等，述說警察體制的不合理現象。有媒體專訪他，標題指出警界3...

自由車好手林維新登山墜谷 30多年兒時玩伴嘆：怎麼可能？

前立法委員林豐喜兒子林維新，攀登花蓮縣能高越嶺，不幸山難身亡。林維新為我國自由車好手，退役後為競技車隊專業經紀人，栽培後...

跨幫派組詐團還要將人賣出境 刑事局破三黑幫逮7人

刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案。天橋幫新橋會32歲陳姓幹部，結合竹聯幫海竹堂及...

毒販昨駕車衝撞警方「被連開6槍」棄車逃逸 今抓到了

台北市刑警大隊偵七隊，昨天下午查緝毒品案，在新北市五股區五工六路圍捕46歲林姓毒販，林姓毒販見警方現身，駕車衝撞警方，警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦