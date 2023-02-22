警政署長今訪新北警局 要求強化掃黑打詐 恪守警紀

警政署長黃明昭今由刑事局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛陪同訪視新北市警局，黃明昭要求強化掃黑、打詐作為，有效打擊黑道幫派分子，壓制幫派氣焰，全力守護民眾財產安全，同時恪守警紀，不容許任何違法亂紀。黃明昭並頒贈掃黑打詐團體慰勉金，由新北市警局長廖訓誠代表受獎。

黃明昭今天下午到新北市警局召開「掃黑專責隊暨推動新世代打詐行動綱領成效與精進警風紀作為」視導座談會議，針對「掃黑、打詐及警紀」等重點工作任務提示並勉勵掃黑專責隊應負重而行、全力以赴，有效壓制幫派氣焰，打詐行動應持續依照行動綱領策略持續推動，有效防致，全力守護民眾財產安全，並強調員警應注意言行操守、恪遵法律規定與風紀要求，不容許發生任何違法亂紀情事。

廖訓誠表示，新北市警方去年執行黑道幫派掃蕩，共檢肅治平專案67件349人，查扣幫派不法得利4302萬餘元，報請新北市政府以第三方警政執行行政處分22件，他指出，竹聯幫戰堂新店會黃姓男子涉嫌在新店安康地區暴力犯罪，毆打被害人只是家常便飯，甚至逼迫受害者拍裸照，藉以恐嚇取財，新店警方蒐證多日，昨天持搜索票兵分多路，逮捕黃男等7名幫眾到案，警詢後依法送辦。

廖訓誠說，依據行政院訂頒「新世代打擊詐欺行動綱領」結合金融機構及四大超商主動攔阻被害人匯款，去年成功攔阻1245件，攔阻總金額5億8406萬餘元；落實「假求職詐騙」貼文下架機制，加強網路巡查，針對已通報社群平台偏門社團的可疑求職詐騙招募訊息達639件；經統計，去年偵破詐欺且妨害自由案件共26件，逮捕犯嫌169名，營救被害人137名。他指出，「打詐護民」專案機制結合清源專案，針對失蹤人口與易生犯罪處所落實清查，主動挖掘潛在被害人與全面清查犯罪據點。