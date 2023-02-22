影／水公司封閉施工路段地面爆裂 排除氣爆疑沼氣惹禍

嘉義縣新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，上午9點多發生不明原因爆裂，整片柏油路面被炸毀6至8公尺，未造成人員傷亡，消防局用氣體偵測器檢測，無管線氣體外洩，因地下埋有箱涵集水井，縣道主管機關縣府建設處疑沼氣惹禍，要求水公司第五區管理處提交調查報告，釐清原因復原破裂路面。

這起施工意外，所幸當時慢車道沒有人車通過，消防人員到場持氣體偵測器檢測，未發現氣體外洩，路面地下未埋設天然氣管線，水公司第五區管理處說，路面不明原因破裂隆起6至8公尺，地點在封閉施工路段，未造成人員傷亡，初步研判不是地下管線氣爆，是否地下沼氣引起，還要調查釐清。

五區管理處表示，向縣府申請嘉164縣道路權開挖路面，埋設連通雲林縣土庫鎮到嘉義縣新港鄉之間自來水管線，水管直徑1.2公尺，埋設深度地面下1公尺，將先復原破裂路面，查明原因。