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女國中生台南安平失竊單車 員警追到將軍逮到賊

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

吳姓國中女學生停放在台南市安平區住處前腳踏車遭竊，員警查出男竊嫌常在將軍區一帶後， 昨天北上將軍查獲他，循線找回吳女的腳踏車，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

吳女父親向台南市警四分局華平所報案，他女兒的腳踏車停放在安平區住處前，2月17日晚間不見了，腳踏車價值8千元，是女兒平日時代步工具，女兒腳踏車被竊後，女兒上下學很不方便。

員警積極調閱監視器及影像比對後，鎖定63歲吳姓男子涉嫌重大，副所長李明益、警員蔡明松等二人，循線發現吳嫌出沒於將軍區一帶。所長高世賢、警員余政宏等二人即驅車前往將軍區找尋，昨天中午12點多將軍區「漚汪文衡殿」前廣場查獲吳嫌，並帶同第四分局員警前往藏放車輛地點，交出竊得腳踏車。

「我代步腳踏車失而復得，感謝警察先生。」吳姓女國生中得知腳踏車找回來，很開心向員警道謝。

分局長王子雄表示，華平所同仁，團隊合作，積極偵破竊案，讓民眾安心，將給予獎勵。

63歲吳姓男子涉嫌偷取女國中生腳踏車，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
63歲吳姓男子涉嫌偷取女國中生腳踏車，遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
63歲吳姓男子涉嫌偷取女國中生腳踏車，警方並找回女國中的愛車。記者黃宣翰／翻攝
63歲吳姓男子涉嫌偷取女國中生腳踏車，警方並找回女國中的愛車。記者黃宣翰／翻攝

腳踏車 軍區

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