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曳引車過彎一旁騎士疑未注意自摔 遭誤傳「出大事故」
高雄仁武鳳仁路今天傳交通事故，一輛曳引車行經該路段，要右轉時，在旁同向的騎士疑未注意自摔，波及前方待轉區另名騎士，所幸，在曳引車及時停駛，才未造成碰撞、輾壓等傷亡。此事故被路過民眾誤以為是大車嚴重事故，甚至傳出曳引車「折甘蔗」，初步了解，肇事駕駛都無酒駕情事，僅2騎士輕傷，詳細事故原因仍待釐清。
這起事故發生於今天下午2時許，21歲李姓男騎士，騎車行經仁武區鳳仁路上往楠梓方向，疑因未注意同向25歲林姓男子駕駛的曳引車要轉彎，因閃避不及自摔，李男摔車後，機車慣性波及停在待轉區的另名騎士。
林男見狀，立刻將車停駛，未造成碰撞，及輾壓；警方獲報到場，騎士及駕駛3人都無酒駕，詳細事故原因仍待釐清，現場有2人受輕傷，其中一人送醫，無生命危險。
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