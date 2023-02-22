曳引車過彎一旁騎士疑未注意自摔 遭誤傳「出大事故」

高雄仁武鳳仁路今天傳交通事故，一輛曳引車行經該路段，要右轉時，在旁同向的騎士疑未注意自摔，波及前方待轉區另名騎士，所幸，在曳引車及時停駛，才未造成碰撞、輾壓等傷亡。此事故被路過民眾誤以為是大車嚴重事故，甚至傳出曳引車「折甘蔗」，初步了解，肇事駕駛都無酒駕情事，僅2騎士輕傷，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午2時許，21歲李姓男騎士，騎車行經仁武區鳳仁路上往楠梓方向，疑因未注意同向25歲林姓男子駕駛的曳引車要轉彎，因閃避不及自摔，李男摔車後，機車慣性波及停在待轉區的另名騎士。