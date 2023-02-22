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影／兒大意、母遭殃！桃園轎車違規撞聯結車 2傷送醫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

32歲劉姓男子開車今上午載62歲母親外出，行經桃園市觀音區台66線與台15線交叉口，疑因違規右轉撞上外側直行的聯結車，不但母子兩都受傷，還導致母親受困車內；警方初步排除酒駕，正在調查釐清肇責。

桃園市消防局今上午11時16分獲報，一輛聯結車和一輛轎車在觀音區台66線與台15線交叉口發生車禍，消防隊5車12人到場時，發現轎車內2人受傷，其中駕駛劉姓男子腰部疼痛、意識清醒，自行脫困，身旁母親62歲葉姓婦人則受困車內。

消防隊立即用破壞器材協助傷者脫困，葉女獲救時意識清醒，但全身多處擦挫傷，救護人員清洗傷口、包紮止血，以頸圈長背板固定後，將母子倆雙雙送醫。

大園警分局初步調查，劉男載母親行駛台66線內側車道，往台61方向，在台15線路口時違規右轉，撞上一旁外側車道由蕭姓男子（53歲）駕駛直行的聯結車，劉男轎車受衝擊後再失控撞上分隔島、車體變形；警方對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，確切肇責還要調查。

觀音劉姓男子今上午載母親出門，疑因違規右轉撞上聯結車，造成自家車體變形、雙雙受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
觀音劉姓男子今上午載母親出門，疑因違規右轉撞上聯結車，造成自家車體變形、雙雙受傷送醫。記者楊湛華／翻攝
直行聯結車左車頭挨撞受損。記者楊湛華／翻攝
直行聯結車左車頭挨撞受損。記者楊湛華／翻攝
劉男車輛受衝擊失控撞上分隔島、車體變形。記者楊湛華／翻攝
劉男車輛受衝擊失控撞上分隔島、車體變形。記者楊湛華／翻攝
葉姓婦人受困車內，消防隊破壞車體將她固定上擔架送醫。記者楊湛華／翻攝
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車道 桃園 酒測

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