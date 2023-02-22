影／兒大意、母遭殃！桃園轎車違規撞聯結車 2傷送醫
32歲劉姓男子開車今上午載62歲母親外出，行經桃園市觀音區台66線與台15線交叉口，疑因違規右轉撞上外側直行的聯結車，不但母子兩都受傷，還導致母親受困車內；警方初步排除酒駕，正在調查釐清肇責。
桃園市消防局今上午11時16分獲報，一輛聯結車和一輛轎車在觀音區台66線與台15線交叉口發生車禍，消防隊5車12人到場時，發現轎車內2人受傷，其中駕駛劉姓男子腰部疼痛、意識清醒，自行脫困，身旁母親62歲葉姓婦人則受困車內。
消防隊立即用破壞器材協助傷者脫困，葉女獲救時意識清醒，但全身多處擦挫傷，救護人員清洗傷口、包紮止血，以頸圈長背板固定後，將母子倆雙雙送醫。
大園警分局初步調查，劉男載母親行駛台66線內側車道，往台61方向，在台15線路口時違規右轉，撞上一旁外側車道由蕭姓男子（53歲）駕駛直行的聯結車，劉男轎車受衝擊後再失控撞上分隔島、車體變形；警方對雙方駕駛實施酒測，酒測值均為0，確切肇責還要調查。
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