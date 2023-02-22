台2線貨櫃車翻覆…車頭車身分別擋住雙向行車 全線動彈不得

廖姓男子今天近午駕駛貨櫃車，行經台2線基隆往宜蘭方向南雅路段彎道時，疑重心不穩，曳引板架和貨櫃往對向車道側翻。警方到場採證，調查事故原因。廖男接受酒測值為0，受傷送醫。這起車禍造成雙向交通受阻，台2線大塞車。

年近60歲的廖男今天上午11點33分駕駛貨櫃車，沿台2線往宜蘭方向行駛，經過指標83公里附近彎道時，疑因貨物裝載不當，行車操控不慎翻車。廖男頭部受傷，新北市消防局救護人員到場，將他送往基隆長庚醫院急救，無生命危險。

貨櫃車翻覆後，車頭占用基隆往宜蘭車道，車身則是側翻在宜蘭往基隆車輛，雙向都無法通行。有人空拍現場畫面上傳網路，台2線車陣大排長龍受關注。