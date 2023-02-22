聽新聞
test
0:00 / 0:00
台2線貨櫃車翻覆…車頭車身分別擋住雙向行車 全線動彈不得
廖姓男子今天近午駕駛貨櫃車，行經台2線基隆往宜蘭方向南雅路段彎道時，疑重心不穩，曳引板架和貨櫃往對向車道側翻。警方到場採證，調查事故原因。廖男接受酒測值為0，受傷送醫。這起車禍造成雙向交通受阻，台2線大塞車。
年近60歲的廖男今天上午11點33分駕駛貨櫃車，沿台2線往宜蘭方向行駛，經過指標83公里附近彎道時，疑因貨物裝載不當，行車操控不慎翻車。廖男頭部受傷，新北市消防局救護人員到場，將他送往基隆長庚醫院急救，無生命危險。
貨櫃車翻覆後，車頭占用基隆往宜蘭車道，車身則是側翻在宜蘭往基隆車輛，雙向都無法通行。有人空拍現場畫面上傳網路，台2線車陣大排長龍受關注。
拖吊車在下午近1點抵達現場，下午1點10分先將車頭拖離事故地點，開放單線雙向行車，2點20分拖走車身，2點25分恢復台2線正常交通。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言