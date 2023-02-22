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台大工程師獨爬山失足墜谷亡 家屬悲痛：你讓爺爺掉眼淚了

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

黃姓男子昨天下午獨爬新店雞心尖山，不慎失足受傷，他立刻打電話求援，消防隊請他用簡訊定位以利搜救，孰料救難人員根據他提供2次的座標皆未尋獲，再擴大搜救，於昨天深夜11點半在登山步道下山河谷找到他，不幸已無呼吸心跳，送醫不治。

據了解，黃男（26歲）是台北人，台灣大學畢業，在某法律科技公司擔任工程師，個性開朗、熱愛運動，在學時期就跟朋友一起爬過山。黃男昨天早上10點多，獨自騎車來新店爬山，意外發生憾事，家屬接獲死訊，難過在臉書貼文表示「痛不痛？怕不怕？怎麼這麼不小心呢，你讓爺爺掉眼淚了......」，哀痛無比。

新北市消防局昨天下午1點42分接獲黃男報案，他稱自己登山時不小心跌倒，口鼻都有受傷流血，但手機電量剩下30%、沒有帶行動電源，也忘記是從哪個登山口上去，請求幫忙。

消防隊指導他用手機簡訊定位，告知會派員上山救援，沒想到黃男疑因緊張，又移動了身體，致消防員根據他提供的2次座標，都沒找到人，考量黃金救援時間，動員72人擴大搜索，終於在昨天晚上11點半發現黃男，但已無呼吸心跳，送醫搶救仍於今天凌晨4點多宣告不治。警方事後通知家屬，並依規定報請檢察官相驗釐清死因。

救難人員說，由於定位地點無所獲，所以搜索範圍變很大，就在搜救隊收隊時間將至，有人不經意下切溪谷，意外在河床石頭上看到一個人仰躺，靠近確認他就是黃男，立刻以繩索吊掛救援，只是黃男沒有生命跡象，且身體全身嚴重擦挫傷，甚至有骨折狀況、頭部還出血。

新北市消防局呼籲，民眾從事任何山域活動前，應事先研訂路線並結伴同行，出發前也應攜帶手機並下載「離線地圖」，在活動途中應全神貫注謹慎行走，讓意外發生機率降到最低。

新北搜救隊昨天深夜在雞心尖山山谷河床找到受難者黃姓男子，不幸他已無呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北搜救隊昨天深夜在雞心尖山山谷河床找到受難者黃姓男子，不幸他已無呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北搜救隊昨天深夜在雞心尖山山谷河床找到受難者黃姓男子，不幸他已無呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北搜救隊昨天深夜在雞心尖山山谷河床找到受難者黃姓男子，不幸他已無呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北搜救隊根據受難者黃姓男子提供2次的座標皆未尋獲，動員72人擴大搜索。記者翁至成／翻攝
新北搜救隊根據受難者黃姓男子提供2次的座標皆未尋獲，動員72人擴大搜索。記者翁至成／翻攝
26歲黃姓男子昨天獨爬新店雞心尖山，意外失足受傷送醫身亡，家屬難過在臉書貼文。圖／擷取自當是人臉書
26歲黃姓男子昨天獨爬新店雞心尖山，意外失足受傷送醫身亡，家屬難過在臉書貼文。圖／擷取自當是人臉書

消防員 骨折

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