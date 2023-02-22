影／救護神手一針入魂注射技術交流賽 嘉雲南消防員精進救護技術

嘉義縣消防局與大林慈濟醫院上午在水上消防分隊，舉辦靜脈注射(IV注射)研習工作坊暨救護技術交流賽，70名雲嘉南縣市救護技術員，交流比賽「一針入魂」靜脈注射技術，限時5分鐘闖關，用仿真人手臂假手，戴手套注射給藥急救，過程逼真緊張，精進救護技術，提供民眾更好救護品質。

消防局為精進到院前救護靜脈注射技術，提高傷病患給藥率，提升存活率，2019年起雲嘉南縣市輪流舉辦講習觀摩賽，上午注射研習工作坊，由雲林虎尾若瑟醫院主任侯鐘閎、台南市府消防局新營高救隊沈宥延教官擔任講師。

交流賽由大林慈濟醫院急診部長李宜恭醫師、台中榮總嘉義分院副院長蔡政翰、雲嘉嘉消防局救護教官擔任評審，來自雲林、嘉縣市、台南市共70名緊急救護技術員參加，消防局長呂清海到場加油嘉勉。

到院前救護現場充滿不確定性，施行急救技術需精益求精，以利不同環境狀況完成急救，靜脈注射需中級救護技術員以上資格才能執行，提供傷病患生理食鹽水、葡萄糖液、腎上腺素等急救藥物處置。

課程安排骨針教學及操作，使第一線救護救護員了解IV(靜脈注射)與IO(骨針注射)差異及各注射方式重要性，靜脈注射技術交流賽，以貼近實務方式設計具創意及挑戰性情境，磨練技術及自我挑戰。