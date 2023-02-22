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影／三寶穿越大車過馬路 倒楣騎士瞬間衝撞彈飛3人傷
新北市1名60歲男子昨天騎乘機車在三重區三和路四段，準備過馬路到對面，竟然直接從2輛大型車之間穿越，由於視線被阻擋，害旁邊1輛直行機車閃避不及直接撞上，倒楣的28歲騎士摔倒受傷，過程全被路人錄影貼網。
據了解，莊姓男子昨天中午騎機車載兒子，原本沿三和路四段行駛路肩，當時外側車道車多擁擠，他在203巷口準備橫越馬路到對面，竟直接從公車和貨車之間穿越，導致沿內側車道直行由陳姓男子騎乘的機車，閃避不及直接撞上彈飛。2輛機車倒地，3人摔傷送醫。
當時路旁有民眾應該也是機車騎士，頭戴安全帽上行車記錄器沒關，錄下整個車禍過程，當時他拿著手機，原本要用LINE聯絡事情，目擊事故嚇一大跳，立刻改打110報案。影片事後貼上網，網友感嘆：又是馬路三寶！
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