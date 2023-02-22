影／三寶穿越大車過馬路　倒楣騎士瞬間衝撞彈飛3人傷

新北市1名60歲男子昨天騎乘機車在三重區三和路四段，準備過馬路到對面，竟然直接從2輛大型車之間穿越，由於視線被阻擋，害旁邊1輛直行機車閃避不及直接撞上，倒楣的28歲騎士摔倒受傷，過程全被路人錄影貼網。

據了解，莊姓男子昨天中午騎機車載兒子，原本沿三和路四段行駛路肩，當時外側車道車多擁擠，他在203巷口準備橫越馬路到對面，竟直接從公車和貨車之間穿越，導致沿內側車道直行由陳姓男子騎乘的機車，閃避不及直接撞上彈飛。2輛機車倒地，3人摔傷送醫。