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調查局首次選拔10大傑出外勤據點 24日頒獎

中央社／ 台北22日電

調查局長王俊力上任後，首度設立「據點業務協調中心」，以保衛國家利益與民眾福祉，今年首次從400多名據點中，選拔出10大傑出外勤據點，24日將在擴大局務會報頒發獎項。

法務部調查局指出，據點業務協調中心隸屬國內安全調查處，負責提供前線、後勤業務支援，也必須進駐轄區深耕經營，掌握危害國家利益及犯罪情報。

今年獲入圍的10大傑出外勤據點，分別為桃園市調處李中丞、台中市調處周欣儀、新竹縣調查站洪慧萍、台北市調查處劉景勳、彰化縣調查站張維哲、新北市調查處張佑丞、福建省調查處張書豪、高雄市調查處侯曉甄、桃園市調查處顏抒容、新北市調查處林裕盛。

調查局官員表示，10大傑出外勤據點的選拔條件，首先由各外勤處站主管，初評每名據點全年度的保防、偵防、發掘案源、線索情蒐等績效分數，其次再往上呈報，並由調查局局長、2名副局長、主任秘書進行複評及排序。

調查局官員指出，除績效初評、複評外，也針對據點風紀操守條件加入「3年條款」，獲入圍10大優秀據點者，在3年內不能涉及違紀事件，若在此時效前則不列入計分範圍，設下防火牆來選出績效與操守均在水準之上的菁英。

調查局指出，24日擴大局務會報將頒發10名傑出據點新台幣1萬元獎金，及寫有「深耕勤拓」4字的獎盃；另增加5個名額頒發未進前10名的入圍據點。

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