強逼女騎士轉頭看他「打手槍」對方不理色男改伸鹹豬手
高雄趙姓男子去年6月7日清晨4時許，在前鎮區中山二路與民權二路口強逼女騎士看他「打手槍」，對方不理後加足油門離開，趙男卻跟上前強摸胸部，高雄地院審理後，依性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，另併科罰金6萬元。
判決指出，去年6月7日清晨4時許，趙男騎機車尾隨一名女子，趁對方停在中山二路與民權二路口等紅燈時，趙男前停在對方車旁，先是脫掉褲子，再拍女方肩膀，逼對方轉頭看他「打手槍」。
女騎士見狀後，隨即加足油門向前，但趙男仍不罷手，趁女騎士停下來等紅燈時，騎機車掠過女騎士身邊，伸手摸了對方右胸一下後逃逸，警方接獲報案後，循線查出趙男涉案，將他依性騷擾防治法送辦。
法院審理時，發現趙男有多次妨害風化、性騷擾前科，法官考量他的前案紀錄，綜合相關事證後，依性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，另併科罰金6萬元。
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