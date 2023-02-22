回收車清運大型廢棄家具突起火 大量濃煙覆蓋西濱車道

苗栗縣竹南鎮公所1輛資源回收車，今天上午協助民眾清運大型廢棄家具，回程行經西濱公路南下慢車道時，在竹南垃圾場前路口，車斗內家具突然起火悶燒，清潔隊水車先行灑水仍難撲滅，趕緊向當地消防隊求援，過程中大量白色濃煙幾乎覆蓋南下車道，影響行車視線，還好未造成人員傷亡。

消防局指出，今天上午11點21分左右獲報，西濱玄寶大橋南下慢車道，有輛回收車上的回收家具起火燃燒，現場無人傷亡，立即出動3輛水車、7名消防人員前往灌救，火勢熄滅約在11點50分撲滅。

竹南鎮公所，大型廢棄家具都是清潔隊與民眾約好時間前往回收，今天上午該輛資源回收車外出，回收一批廢棄家具正準備運回垃圾場堆置，未料卻在垃圾場前路口起火燃燒。