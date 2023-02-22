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回收車清運大型廢棄家具突起火 大量濃煙覆蓋西濱車道

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮公所1輛資源回收車，今天上午協助民眾清運大型廢棄家具，回程行經西濱公路南下慢車道時，在竹南垃圾場前路口，車斗內家具突然起火悶燒，清潔隊水車先行灑水仍難撲滅，趕緊向當地消防隊求援，過程中大量白色濃煙幾乎覆蓋南下車道，影響行車視線，還好未造成人員傷亡。

消防局指出，今天上午11點21分左右獲報，西濱玄寶大橋南下慢車道，有輛回收車上的回收家具起火燃燒，現場無人傷亡，立即出動3輛水車、7名消防人員前往灌救，火勢熄滅約在11點50分撲滅。

竹南鎮公所，大型廢棄家具都是清潔隊與民眾約好時間前往回收，今天上午該輛資源回收車外出，回收一批廢棄家具正準備運回垃圾場堆置，未料卻在垃圾場前路口起火燃燒。

據了解，可能是廢棄家具中有易燃火種引發火苗悶燒，確切起火原因仍不明，現場車輛並無明顯毀損；滅火過程中，因車斗阻礙水線，司機見狀折回車上駕駛操作，抬起車斗，將燃燒物品傾倒到路面上，火勢才迅速被撲滅。

現場因車斗阻礙水線，司機見狀折回車上駕駛操作，抬起車斗，將燃燒物品傾倒到路面上，火勢才迅速被撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
現場因車斗阻礙水線，司機見狀折回車上駕駛操作，抬起車斗，將燃燒物品傾倒到路面上，火勢才迅速被撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
竹南鎮公所1輛資源回收車，今天上午清運大型廢棄家具回程中，行經西濱公路南下慢車道時，在竹南垃圾場前路口，車斗內家具突然起火悶燒。圖／苗栗縣消防局提供
竹南鎮公所1輛資源回收車，今天上午清運大型廢棄家具回程中，行經西濱公路南下慢車道時，在竹南垃圾場前路口，車斗內家具突然起火悶燒。圖／苗栗縣消防局提供
現場大量白色濃煙幾乎覆蓋南下車道，影響行車視線，還好未造成人員傷亡。圖／苗栗縣消防局提供
現場大量白色濃煙幾乎覆蓋南下車道，影響行車視線，還好未造成人員傷亡。圖／苗栗縣消防局提供

車道 資源回收

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