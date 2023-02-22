昇豐128號公海失聯第5天 家屬盼外界勿打擾

東港籍漁船昇豐128號在公海上失聯第5天，許姓船長的家屬今天透過東港區漁會發布聲明，只希望快點找到人，盼外界給空間，不要過多的打擾。目前搜救進度仍在持續中

東港籍昇豐128號漁船8日赴太平洋海域作業，船上包括1名台籍許姓船員及5名印尼籍船員，18日在距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊。許姓船長太太透露，斷訊前曾告知「風浪太大，無法作業」。

許姓船長家屬今天透過東港區漁會發布聲明指出，連日來憂心、無法入睡，政府全力投入搜救中，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，目前希望趕快找到漁船和人，不要過多的打擾，也不要影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導，如在傷口灑鹽，請大家多留給家屬空間。

漁船失聯第5天，搜救進度仍在持續中。漁業署今天告訴中央社記者，已有友船抵達漁船斷訊的地點，不過未發現船隻，仍持續搜救中。