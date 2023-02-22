快訊

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

燈會兔年後再拋棄式巡迴？品牌、複製感、難累積成硬傷

昇豐128號公海失聯第5天 家屬盼外界勿打擾

中央社／ 屏東縣22日電

東港籍漁船昇豐128號在公海上失聯第5天，許姓船長的家屬今天透過東港區漁會發布聲明，只希望快點找到人，盼外界給空間，不要過多的打擾。目前搜救進度仍在持續中

東港籍昇豐128號漁船8日赴太平洋海域作業，船上包括1名台籍許姓船員及5名印尼籍船員，18日在距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊。許姓船長太太透露，斷訊前曾告知「風浪太大，無法作業」。

許姓船長家屬今天透過東港區漁會發布聲明指出，連日來憂心、無法入睡，政府全力投入搜救中，感謝政府單位協助及媒體社會各界關心，目前希望趕快找到漁船和人，不要過多的打擾，也不要影射漁船過往曾遭菲扣押挾持經歷的無關報導，如在傷口灑鹽，請大家多留給家屬空間。

漁船失聯第5天，搜救進度仍在持續中。漁業署今天告訴中央社記者，已有友船抵達漁船斷訊的地點，不過未發現船隻，仍持續搜救中。

延伸閱讀

工程師獨爬新店雞心尖山意外跌落山谷 送醫傷重不治

網路世代快手鍵盤辦案 iOS系統突大更新遇意想不到災難

男子釣魚落水溺斃大林鎮魚塭 消防人員打撈屍體

全球協議護公海 防止濫捕、汙染

相關新聞

台南黑金盤根錯節 回顧職棒打假球幕後黑手吳健保

今（2023）年1月爆出台南市議會議長選舉賄選爭議，也引起黑金介入議會的質疑。事實上談到台南市議會和黑金，就不得不提12年前率無黨籍議員成立「大台南問政監督聯盟」成為議會最大勢力，後因職棒簽賭案被判刑逃亡海外，2019年被押解回台服刑的吳健保。

30人共用6件防彈衣、平均壽命僅62歲 他出書為7萬警察爭權

警察殉職、值勤爭議，王惀宇總不避諱振筆批判背後的結構困境。他的洞見集結成書，9萬餘字，不只寫給民眾或警政高層，更是為7萬名警察而寫，為基層團結踏出第一步。

回收車清運大型廢棄家具突起火 大量濃煙覆蓋西濱車道

苗栗縣竹南鎮公所1輛資源回收車，今天上午協助民眾清運大型廢棄家具，回程行經西濱公路南下慢車道時，在竹南垃圾場前路口，車斗...

地上一灘血！新店婦過馬路遭YouBike撞 昏迷指數3

64歲朱姓婦人今天早上搭新店客運909路在新店中華路下車，要過馬路到對街，走到一半被YouBike2.0腳踏車迎面撞上，...

台中六旬婦開福斯 恍神撞進「好運來」柱斷幸無人傷

台中市六旬黃姓婦人在今天上午10時許，開車行經南區復興路一段時，疑精神不濟，撞進路旁的「好運來」香品量販店，還將店家的柱...

水公司施工時氣爆！地面炸裂、碎石噴砸油罐車 原因不明待調查

嘉義縣新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制通行路段，上午9點多發生不明原因氣爆，整片柏油路面被炸毀，所幸當時慢車道沒有人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦